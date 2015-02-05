CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 16 de septiembre de 2018
A LAS 12.00 LA PEÑA DE MORFI
Por El Liberal
16/09/2018 -
CANAL 7
08.00 FINDE EN NICK
11.00 SANTA MISA
12.00 LA PEÑA DE MORFI
17.00 LOS SIMPSONS
17.30 CINE. EN SUS ZAPATOS
19.45 CINE. VUELO 93
20.00 SORTEO DE MONO BINGO
20.10 SORTEO DE TÓMBOLA
20.30 CINE. VUELO 93
(CONTINUACIÓN)
21.45 OPINIÓN DEPORTIVA
22.45 SUSANA GIMÉNEZ.
ESPECIALES
00.45 CHICAS DE VIAJE
01.15 COMEDY CENTRAL
STAND UP
01.45 CIERRE DE
TRANSMISIÓN
AMÉRICA
12.00 MAURO, LA PURA VERDAD
15.00 SECRETOS VERDADEROS
16.30 AMÉRICA NOTICIAS
19.00 INFAMA RECARGADO
20.30 LA CORNISA
TV PÚBLICA
16.30 LOCOS POR EL CAMPO
17.30 UN TERCIO
18.00 LOS 7 LOCOS
19.00 LA LIGA DE LA CIENCIA
20.00 CANTORAS
CANAL 9
12.00 FIESTA ARGENTINAS
13.00 CARNA A LA PARRILLA
14.00 TRIBUNA CALIENTE
15.30 EL CHAVO
16.00 COMBATE
EL TRECE
10.00 CARBURANDO
13.00 ALMORZANDO CON MIRTHA
LEGRAND
16.00 CINE SHAMPOO
20.30 LA TRIBUNA DE GUIDO
22.00 PPT
CANAL14
13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
14.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
14.30 RECORDANDO
16.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL
17.00 DALE FERRO
17.30 SÁBADO SAGRADO
18.30 DE A DOS
19.00 QUIEN NOS ENTIENDE
19.30 ARABESC
20.00 MORENA TV
21.00 BÁSQUET FEMENINO: CORONEL
BORGES VS. REGATAS
22.30 SANTIAGO, PUEBLO QUE
BAILA
23.00 EL CLÁSICO: CENTRAL
CBA. VS. QUILMES
CANAL 4
09.00 SERIES ANIMADAS
11.30 LA MISA DE LA COMUNIDAD
12.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
13.00 SEGURIDAD VIAL
13.30 MUNDO TURÍSTICO
14.00 FOLCLUB
15.00 PUNTO DE ENCUENTRO
16.00 EXPRESS AMATEUR
17.00 CINE EXPRESS
19.00 TE QUIERO BANDA
19.30 LA MISA DE LA COMUNIDAD
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 CONCIERTO EXPRESS
22.00 TENDENCIAS SANTIAGO
22.30 EXPRESSIONES
23.00 EN PLENITUD
23.30 BACK IN TIME
PELÍCULAS
SPACE
06.07 BATMAN. MALA SANGRE
07.36 SCOOBY-DOO
09.15 ESPEJITO, ESPEJITO
11.10 PADDINGTON
12.57 SCOOBY-DOO
14.35 LA LEYENDA DE TARZÁN
16.35 SPACE JAM. EL JUEGO DEL SIGLO
18.13 PADDINGTON
19.59 LA LEYENDA DE TARZÁN
22.00 VIRGEN A LOS 40
TCM
07.23 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
07.49 LA NIÑERA
08.35 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.24 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
10.15 LA NIÑERA
11.03 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)
11.29 MUERTOS DE MIEDO
13.31 ALERTA EN LO PROFUNDO
15.30 WATERWORLD
17.58 DANTE’S PEAK. LA FURIA DE LA
MONTAÑA
20.00 DAÑO COLATERAL
22.00 LA ROCA
TNT
06.00 EL CADÁVER DE LA NOVIA
07.57 RICKY BOBBY. LOCO POR LA
VELOCIDAD
09.58 ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS
11.51 TOY STORY 3
13.43 INTENSA MENTE
15.32 SOY LEYENDA
17.19 LA PROPUESTA
19.26 UN SUEÑO POSIBLE
22.00 EL JUSTICIERO
00.37 KUNG-FUSIÓN
SPACE
06.00 CALLES DE FUEGO
08.00 KRAMPUS. EL TERROR DE LA NAVIDAD
10.00 EL SÉPTIMO HIJO
12.04 AIR AMERICA. LOCOS POR EL PELIGRO
14.20 VENGADORES. LA ERA DE ULTRÓN
17.01 SHERLOCK HOLMES
19.29 SHERLOCK HOLMES. JUEGO DE
SOMBRAS
22.00 GODZILLA
CINECANAL
10.40 LAS ELECCIONES
12.35 LLUVIA DE HAMBURGUESAS
14.05 LOS TRES CHIFLADOS
15.50 SHREK PARA SIEMPRE
17.30 X-MEN. PRIMERA GENERACIÓN
19.55 ASSASSIN’S CREED
22.00 LA VIGILANTE DEL FUTURO. GHOST IN
THE SHELL
SONY
07.30 SEINFELD
08.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
09.00 WTA HASHIMOTO SOGYO JAPAN
WOMEN’S OPEN TENNIS
11.00 ASALTO AL CAMIÓN BLINDADO
13.00 ¡VIVEN!
15.30 EL VENGADOR DEL FUTURO
18.00 ASALTO AL CAMIÓN BLINDADO
20.00 ¡VIVEN!
22.30 BAJO AMENAZA
A DÓNDE IR
CASA DEL BICENTENARIO
(MENDOZA Y OLAECHEA)
+DOMINGO 23 DE SEPTIEMBRE,
A LAS 18, “LA NUEVA CUMBIA”
OFRECERÁ UN SHOW EN EL
MARCO DEL CICLO “RECITALES DE
SADAIC”.
TEATRO LA CASA
(PJE. SAN LORENZO Nº 2699-2799)
*SÁBADO 29, A LAS 22,
AVEMANTHRA CELEBRARÁ SUS
25 AÑOS DE TRAYECTORIA.
BANDA INVITADA: PIRÁMIDE DE
PARANOIA.
*SÁBADO 6 DE OCTUBRE, A
LAS 22, VULGARM SAJRAS Y
VYSCERYS.
*JUEVES 11 DE OCTUBRE, LAS
DIFERENCIAS Y SAPERE AURE.
*SÁBADO 13 DE OCTUBRE, A LAS
22, LOS KARANES Y BANDAS DE
ROCK LOCAL.
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
*VIERNES 28, ARIEL CAMAÑO
PRESENTA ATRAPASUEÑOS.
ACTUARÁN LOS NOMBRADORES
DEL ALBA, FACUNDO TORO,
“DEMI” CARABAJAL, MAITÉ,
ALEJANDRO DÍAZ, MAXI MENDIETA
Y RODRI SALVATIERRA.
MILONGA DE PLAZA
LUGONES
(ROCA Y AVELLANEDA)
LOS DOMINGOS, A LAS 21, CON
ENTRADA GRATUITA, LA MILONGA
DE PLAZA LUGONES TE INVITA A
BAILAR TANGOS Y MILONGAS.
CINES
SUNSTAR
HOTEL TRANSYLVANIA 3
(3D) ANIMACIÓN (ATP)
16/09 15:00 (Cast) 17:20 (Cast)
MEGALODÓN (3D)
TERROR, CIENCIA FICCIÓN (13 años)
HASTA EL 19/09 19:30 (Cast)
LA MONJA (2D)
TERROR (+13 AÑOS)
16/09 - 15:00 (Cast) 17:30 (Cast)
20:00 (Subt) 21:50 (cast) 22:10
(Subt) 22:30 (Subt)
ACUSADA (2D)
DRAMA (+13 AÑOS)
14:15 (Cast) 17:00 (Cast) 19:30 (Cast)
22:00 (Cast) 00:40 (Cast)
17/09- 19/09 17:00 (Cast) 19:30
(Cast) 22:00 (Cast)
HOTEL TRANSYLVANIA 3
(2D)
ANIMACIÓN (ATP)
16/09 14:30 (Cast) 16:40 (Cast)
17/09- 19/09 16:40 (Cast)
EL JUSTICIERO 2 (2D)
ACCIÓN (+13 AÑOS)
HASTA EL 19/09 18:00 (Cast)
TODOS LO SABEN (2D)
DRAMA (+13 AÑOS)
HASTA EL 19/09 19:00 (Cast)
JÓVENES TITANES EN ACCIÓN
(2D)
ANIMACIÓN (ATP)
16/09 14:10 (Cast) 16:10 (Cast)
17/09- 19/09 16:10 (Cast)
EL ÁNGEL (2D)
POLICIAL (+16 AÑOS)
16/09- 19/09 20:25 (Cast) 22:45
(Cast)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES
SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
ACUSADA 2D APTA 16 AÑOS
ESTRENO CASTELLANO 2D 19:45 -
22:40
LA MONJA 2D APTA 13 AÑOS C/
RESERVA CASTELLANO 2D 17:00 -
19:10 - 20:00 - 21:20 - 22:20 - 23:30
SUBTITULADA 2D 22:20 - (SÓLO EL
JUEVES)
HOTEL TRANSYLVANIA 3
ATP
CASTELLANO 2D 17:45
MEGALODÓN APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 17:15
PRECIO DE LAS ENTRADAS
2D Entrada general: $150,
jubilados, docentes y estudiantes:
$90 todos los días
3D Entrada heneral: $160.
Jubilados, docentes y estudiantes:
$95 todos los días.
HASTA EL 19-11-18, domingos a jueves 50% cine argentino