CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 16 de septiembre de 2018

A LAS 12.00 LA PEÑA DE MORFI

16/09/2018 -

CANAL 7

08.00 FINDE EN NICK

11.00 SANTA MISA

12.00 LA PEÑA DE MORFI

17.00 LOS SIMPSONS

17.30 CINE. EN SUS ZAPATOS

19.45 CINE. VUELO 93

20.00 SORTEO DE MONO BINGO

20.10 SORTEO DE TÓMBOLA

20.30 CINE. VUELO 93

(CONTINUACIÓN)

21.45 OPINIÓN DEPORTIVA

22.45 SUSANA GIMÉNEZ.

ESPECIALES

00.45 CHICAS DE VIAJE

01.15 COMEDY CENTRAL

STAND UP

01.45 CIERRE DE

TRANSMISIÓN


AMÉRICA

12.00 MAURO, LA PURA VERDAD

15.00 SECRETOS VERDADEROS

16.30 AMÉRICA NOTICIAS

19.00 INFAMA RECARGADO

20.30 LA CORNISA

 

TV PÚBLICA

16.30 LOCOS POR EL CAMPO

17.30 UN TERCIO

18.00 LOS 7 LOCOS

19.00 LA LIGA DE LA CIENCIA

20.00 CANTORAS

 

CANAL 9

12.00 FIESTA ARGENTINAS

13.00 CARNA A LA PARRILLA

14.00 TRIBUNA CALIENTE

15.30 EL CHAVO

16.00 COMBATE

 

EL TRECE

10.00 CARBURANDO

13.00 ALMORZANDO CON MIRTHA

LEGRAND

16.00 CINE SHAMPOO

20.30 LA TRIBUNA DE GUIDO

22.00 PPT


CANAL14

13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

14.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

14.30 RECORDANDO

16.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL

17.00 DALE FERRO

17.30 SÁBADO SAGRADO

18.30 DE A DOS

19.00 QUIEN NOS ENTIENDE

19.30 ARABESC

20.00 MORENA TV

21.00 BÁSQUET FEMENINO: CORONEL

BORGES VS. REGATAS

22.30 SANTIAGO, PUEBLO QUE

BAILA

23.00 EL CLÁSICO: CENTRAL

CBA. VS. QUILMES


CANAL 4

09.00 SERIES ANIMADAS

11.30 LA MISA DE LA COMUNIDAD

12.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

13.00 SEGURIDAD VIAL

13.30 MUNDO TURÍSTICO

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 EXPRESS AMATEUR

17.00 CINE EXPRESS

19.00 TE QUIERO BANDA

19.30 LA MISA DE LA COMUNIDAD

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 CONCIERTO EXPRESS

22.00 TENDENCIAS SANTIAGO

22.30 EXPRESSIONES

23.00 EN PLENITUD

23.30 BACK IN TIME


PELÍCULAS

SPACE

06.07 BATMAN. MALA SANGRE

07.36 SCOOBY-DOO

09.15 ESPEJITO, ESPEJITO

11.10 PADDINGTON

12.57 SCOOBY-DOO

14.35 LA LEYENDA DE TARZÁN

16.35 SPACE JAM. EL JUEGO DEL SIGLO

18.13 PADDINGTON

19.59 LA LEYENDA DE TARZÁN

22.00 VIRGEN A LOS 40

TCM

07.23 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

07.49 LA NIÑERA

08.35 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.24 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

10.15 LA NIÑERA

11.03 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 8)

11.29 MUERTOS DE MIEDO

13.31 ALERTA EN LO PROFUNDO

15.30 WATERWORLD

17.58 DANTE’S PEAK. LA FURIA DE LA

MONTAÑA

20.00 DAÑO COLATERAL

22.00 LA ROCA

TNT

06.00 EL CADÁVER DE LA NOVIA

07.57 RICKY BOBBY. LOCO POR LA

VELOCIDAD

09.58 ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS

11.51 TOY STORY 3

13.43 INTENSA MENTE

15.32 SOY LEYENDA

17.19 LA PROPUESTA

19.26 UN SUEÑO POSIBLE

22.00 EL JUSTICIERO

00.37 KUNG-FUSIÓN

SPACE

06.00 CALLES DE FUEGO

08.00 KRAMPUS. EL TERROR DE LA NAVIDAD

10.00 EL SÉPTIMO HIJO

12.04 AIR AMERICA. LOCOS POR EL PELIGRO

14.20 VENGADORES. LA ERA DE ULTRÓN

17.01 SHERLOCK HOLMES

19.29 SHERLOCK HOLMES. JUEGO DE

SOMBRAS

22.00 GODZILLA

CINECANAL

10.40 LAS ELECCIONES

12.35 LLUVIA DE HAMBURGUESAS

14.05 LOS TRES CHIFLADOS

15.50 SHREK PARA SIEMPRE

17.30 X-MEN. PRIMERA GENERACIÓN

19.55 ASSASSIN’S CREED

22.00 LA VIGILANTE DEL FUTURO. GHOST IN

THE SHELL

SONY

07.30 SEINFELD

08.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

09.00 WTA HASHIMOTO SOGYO JAPAN

WOMEN’S OPEN TENNIS

11.00 ASALTO AL CAMIÓN BLINDADO

13.00 ¡VIVEN!

15.30 EL VENGADOR DEL FUTURO

18.00 ASALTO AL CAMIÓN BLINDADO

20.00 ¡VIVEN!

22.30 BAJO AMENAZA


A DÓNDE IR

CASA DEL BICENTENARIO

(MENDOZA Y OLAECHEA)

+DOMINGO 23 DE SEPTIEMBRE,

A LAS 18, “LA NUEVA CUMBIA”

OFRECERÁ UN SHOW EN EL

MARCO DEL CICLO “RECITALES DE

SADAIC”.

TEATRO LA CASA

(PJE. SAN LORENZO Nº 2699-2799)

*SÁBADO 29, A LAS 22,

AVEMANTHRA CELEBRARÁ SUS

25 AÑOS DE TRAYECTORIA.

BANDA INVITADA: PIRÁMIDE DE

PARANOIA.

*SÁBADO 6 DE OCTUBRE, A

LAS 22, VULGARM SAJRAS Y

VYSCERYS.

*JUEVES 11 DE OCTUBRE, LAS

DIFERENCIAS Y SAPERE AURE.

*SÁBADO 13 DE OCTUBRE, A LAS

22, LOS KARANES Y BANDAS DE

ROCK LOCAL.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

*VIERNES 28, ARIEL CAMAÑO

PRESENTA ATRAPASUEÑOS.

ACTUARÁN LOS NOMBRADORES

DEL ALBA, FACUNDO TORO,

“DEMI” CARABAJAL, MAITÉ,

ALEJANDRO DÍAZ, MAXI MENDIETA

Y RODRI SALVATIERRA.

MILONGA DE PLAZA

LUGONES

(ROCA Y AVELLANEDA)

LOS DOMINGOS, A LAS 21, CON

ENTRADA GRATUITA, LA MILONGA

DE PLAZA LUGONES TE INVITA A

BAILAR TANGOS Y MILONGAS.


CINES

SUNSTAR

HOTEL TRANSYLVANIA 3

(3D) ANIMACIÓN (ATP)

16/09 15:00 (Cast) 17:20 (Cast)

MEGALODÓN (3D)

TERROR, CIENCIA FICCIÓN (13 años)

HASTA EL 19/09 19:30 (Cast)

LA MONJA (2D)

TERROR (+13 AÑOS)

16/09 - 15:00 (Cast) 17:30 (Cast)

20:00 (Subt) 21:50 (cast) 22:10

(Subt) 22:30 (Subt)

ACUSADA (2D)

DRAMA (+13 AÑOS)

14:15 (Cast) 17:00 (Cast) 19:30 (Cast)

22:00 (Cast) 00:40 (Cast)

17/09- 19/09 17:00 (Cast) 19:30

(Cast) 22:00 (Cast)

HOTEL TRANSYLVANIA 3

(2D)

ANIMACIÓN (ATP)

16/09 14:30 (Cast) 16:40 (Cast)

17/09- 19/09 16:40 (Cast)

EL JUSTICIERO 2 (2D)

ACCIÓN (+13 AÑOS)

HASTA EL 19/09 18:00 (Cast)

TODOS LO SABEN (2D)

DRAMA (+13 AÑOS)

HASTA EL 19/09 19:00 (Cast)

JÓVENES TITANES EN ACCIÓN

(2D)

ANIMACIÓN (ATP)

16/09 14:10 (Cast) 16:10 (Cast)

17/09- 19/09 16:10 (Cast)

EL ÁNGEL (2D)

POLICIAL (+16 AÑOS)

16/09- 19/09 20:25 (Cast) 22:45

(Cast)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES

SIN PREVIO AVISO


HÍPER LIBERTAD

ACUSADA 2D APTA 16 AÑOS

ESTRENO CASTELLANO 2D 19:45 -

22:40

LA MONJA 2D APTA 13 AÑOS C/

RESERVA CASTELLANO 2D 17:00 -

19:10 - 20:00 - 21:20 - 22:20 - 23:30

SUBTITULADA 2D 22:20 - (SÓLO EL

JUEVES)

HOTEL TRANSYLVANIA 3

ATP

CASTELLANO 2D 17:45

MEGALODÓN APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:15

PRECIO DE LAS ENTRADAS

2D Entrada general: $150,

jubilados, docentes y estudiantes:

$90 todos los días

3D Entrada heneral: $160.

Jubilados, docentes y estudiantes:

$95 todos los días.

HASTA EL 19-11-18, domingos a jueves 50% cine argentino

 
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