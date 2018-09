Qué le dirías a una mujer golpeada

17/09/2018 - - Le diría que fue elegida. Porque el maltratador no va con alguien sin estima, sino que elige a alguien a quien envidia, busca alguien a quien cazar, busca destruir por envidia. Le diría entonces que si ha sobrevivido y ha resistido toda esa situación, todo ello habla de su fortaleza y no de su debilidad. Le diría que haga alianza con la gente que la ama y a quien ella ama. Le diría que haga terapia y que vuelva a recuperar nuevamente su vida personal, sus proyectos, que no es una media naranja que necesita otra media naranja, que piense cuántas crisis superó y que eso habla de las fortalezas enormes que tiene. Le diría en fin, que ahora va a recuperar la alegría de la vida, va a volver a conectarse con sí misma y que va a ser muy feliz.