Qué le dirías al agresor

17/09/2018 - - Al agresor le diría que hasta que no reconozca su frustración nunca va a poder salir de su situación de violento. Le diría que está enojado con sí mismo, que tiene miedo a ser desamparado, a ser abandonado. Que hasta que no haga introspección y se haga cargo de que tiene un problema interno, nunca va a encontrar la solución y va a seguir sufriendo y haciendo sufrir a los demás. Le diría que haga terapia, que pida ayuda, pero no para recuperar a su ex sino para sanar las heridas del miedo, del abandono, de la frustración y de la bronca, para que gane recursos comunicacionales y aprenda a manejar su enojo, su frustración y a poner en palabra lo que le sucede.