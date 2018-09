Fotos Cristina Kirchner mostró su casa de El Calafate y denunció que el juez Bonadio "rompió todo"

Notas Relacionadas

Denuncian que Néstor Kirchner y Hugo Chávez se quedaron con US$50 millones en coimas

17/09/2018 -

Tres semanas después de que fuerzas de seguridad allanaran su casa en El Calafate, en el marco de la investigación por los "cuadernos de las coimas" que lleva adelante el juez Claudio Bonadio, la ex presidenta Cristina Kirchner publicó un video de casi 18 minutos en el que muestra cada lugar de ese inmueble y denuncia que durante el operativo "rompieron todo". En primera persona, la actual senadora cuenta que no viajaba a esa localidad "desde junio", recorre su casa y muestra cómo quedaron los lugares sobre los que trabajaron los efectivos del allanamiento, que duró tres días. "Todas mis peores predicciones, desgraciadamente se cumplieron", afirma en el inicio del video la ex mandataria, en referencia al pedido que había hecho en el Senado para evitar que se provoquen daños al inmueble. "Quiero que me acompañes para que veas que en mi casa no hay subsuelos", expresa en la entrada de su casa, antes de ingresar. "Me voy a sacar la campera porque acá adentro hace calor. No para estar en patas y en remera, pero sí para estar en suéter", agrega en una clara ironía dirigida al presidente Mauricio Macri. "No me rompas nada nene, por favor, que ya bastante me rompió Bonadio", advirtió también la mandataria en un momento en el que el camarógrafo se choca contra un objeto. Tras afirmar que es "inédito un allanamiento que dure tres días", la ex presidenta relató que "como no encontraron nada, se ensañaron con esta parte de la casa", en relación al despacho de su marido, el ex presidente Néstor Kirchner. Entre otras cosas, afirmó que las obras que se llevaron del lugar le fueron obsequiadas cuando ya no era Presidente o antes, cuando Néstor Kirchner era gobernador de Santa Cruz. También dijo que quisieron llevarse un escritorio, pero que no pudieron por el tamaño. "Se llevaron un cuadro de Páez Vilaró que me había regalado Sergio Massa, no me acuerdo si fue cuando era el jefe de la Anses, jefe de Gabinete o intendente", resalta en ese momento. También menciona un obsequio que le entregó Alberto Fernández y que también fue incautado. "Cuando uno piensa 'bueno, te rompieron la casa', a otros les han roto la vida. Así como yo no pude estar en mi casa en el último mes, porque tuve que dormir en otro lado, hay gente que ya no puede dormir en su casa y está durmiendo en su casa. Creo que esto es lo más preocupante de todo", afirma en otra parte. También, Cristina Kirchner habló de un "sistema de persecución y hostigamiento que se hace a los principales dirigentes de la oposición" y hace un llamado a la construcción. "Creo que tenemos que ser todos muy fuertes y muy claros. No debemos permitir que desde algunos sectores de la antipolítica, de la cual algunos miembros de este Gobierno son muy adictos, digan 'son todos iguales'. No, no somos todos iguales: con algunos Gobiernos, la gente puede comer; con otro, no puede comer. Con algunos gobiernos la gente puede estudiar, con otros, no. No somos todos lo mismo y tenemos que ser bien claros", señala en su video.