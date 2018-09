Fotos Interesa a destinos argentinos la sanción de una ley para uso terapéutico de aguas termales

17/09/2018 -

Durante la Feria Mundial Termatalia en Foz Do Iguazú (Brasil), por iniciativa de la provincia de Santiago del Estero, la organización del evento convocó a una reunión de los destinos argentinos presentes allí para que se transmita la inquietud de la existencia de un proyecto de ley en el Congreso Nacional para la sanción de una Ley que estipula el uso terapéutico de recursos termales. La reunión fue presidi - da por el director de la Feria, Alejandro Rubín Carballo y el subsecretario de Turismo de Santiago del Estero, Ricardo Sosa, quien ofició de moderador y realizó la introducción del interés de varios destinos por la sanción de la Ley. Acciones concretas Par ticiparon la secretaria de Turismo de Entre Ríos, Carolina Gaillard; director del Hotel Termal de Rosario de La Frontera (Salta) Jorge Méndez, además de representantes de Neuquén, Chaco y Buenos Aires. También estuvo presente el gerente del Cluster de Balnearios termales de Galicia, Benigno Amor. En ese contex to, Sos a mencionó que mantuvo una reunión con Gaillard, quien en su gestión como diputada nacional ya había presentado un proyecto y en la actualidad, a través de la diputada Mayda Cresto se lo reflotó y explicó la importancia que tiene para los destinos termales de Argentina contar con una legislación que establezca acciones concretas. En ese sentido, Gaillard explicó los detalles del proyecto de ley que 'tiene por objeto promover el uso terapéutico de los recursos termales tanto para tratamientos de afecciones de salud, como para el uso con fines preventivos, entendiendo que la salud es el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades'. Por su parte, el representante del Cluster de Balnearios Termales de Galicia, Benigno Amor, comentó la experiencia que tienen los balnearios ya que allí ya tienen sancionada una legislación al respecto. En la misma Jornada, So sa y Gaillard presentaron la inquietud en el Encuentro Internacional de Políticas Públicas que se realizó en el marco de Termatalia, con representantes de Perú, México, Costa Rica, Nicaragua, Ecuador, Cuba, Brasil, Venezuela y España. Durante el encuentro, los países participantes escucharon de parte de los dos representantes argentinos la existencia del proyecto de ley y coincidieron en que en sus países también es necesaria esta legislación.