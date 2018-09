Javier Pinola destacó al plantel: "Me saco el sombrero ante mis compañeros"

17/09/2018 -

Atraviesa un gran momento y va por más. River lleva 27 partidos sin derrotas, una marca que crece. Ahora, se vienen partidos cruciales ante Independiente por Copa Libertadores y Boca por Superliga. Y la idea del Millo es obtener buenos resultados y, desde luego, estirar la marca. No obstante, Javier Pinola prefiere no enfocarse en el hecho estadístico. "Tratamos de no pensar. Seguimos adelante, seguir ganando y sumando confianza. Se vienen cosas muy lindas. Si ese invicto se mantiene, mejor para todos", subrayó.

A la par, en diálogo con el sitio oficial, el defensor se encargó de destacar el aspecto grupal: "Me saco el sombrero ante mis compañeros. Es un grupo muy lindo y unido. Sé que están todos comprometidos, en una misma línea. La competencia sana es linda. Al que no le toca jugar, está apoyando"..