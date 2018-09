Partidos en Primera y en el Ascenso

17/09/2018 -

Esta noche se jugará una nueva jornada del Torneo Amateur de Primera y Ascenso "Tarjeta Sol" del Nuevo Básquet Amateur. Los encuentros arrancarán a las 22.30. Este es el programa.

Ascenso: en cancha Juan Pablo II, Los Globe Mattar vs. Juan Pablo II; en cancha Huaico Hondo, Amigos del Básquet vs. San Carlos.

Primera: en Villa Mercedes, Maxi Hogar vs. Don Bosco; en cancha Club Atlético Sportivo Mariano Moreno, Yanasus vs. Agem; en Coronel Borges, Coronel Borges vs. Premiun Gym.