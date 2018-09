Coronel apunta a corregir errores

Fotos PREOCUPADO. El defensor de Mitre, Ariel Coronel anticipó que deben corregir ciertos aspectos para retornar a la victoria ante Argentino Agropecuario.

17/09/2018 -

El marcador central de Mitre, Ariel Coronel tras superar una dolencia retornó a la titularidad en el partido que el Aurinegro disputó el sábado ante Villa Dálmine, por la tercera fecha del torneo de la Primera B Nacional, encuentro en que su equipo se encontraba dos goles abajo pero que terminó empatado 2-2.

A pesar de la remontada, para el marcador oriundo de Villa Atamisqui, aseguró que el juego exhibido en el primer tiempo, debería ser tomado como un llamado de atención por la cantidad de errores cometidos, sobre todo en defensa.

"Es un llamado de atención que nos obliga a corregir errores, para que no nos vuelva a suceder. De todas formas, remontar un 0-2 es importante para nosotros como grupo. Sumar ese punto en Campana es bueno, porque no muchos podrán hacerlo", destacó el central ex Nueva Chicago.

"Nos fuimos preocupados por no haber hecho pie en el primer tiempo. Ellos tuvieron una presión constante y perdimos las segundas pelotas y así les facilitamos las cosas a ellos. Hubo errores en los dos goles de ellos, pero tampoco podemos desesperarnos porque mostramos actitud al no poder hacer nuestro juego", añadió a su explicación.

Sin embargo, el Cata dejó al descubierto, la actitud que tuvo Mitre ante la falta de buen juego para poder empatarlo.

"Dálmine es un rival duro, mucho más cuando juega en su casa. Venía de golear a Instituto y Temperley. Es un equipo que presiona en todo momento. No fue un buen partido de Mitre. Ellos nos superaron sobre todo el primer tiempo. En el segundo entramos de otra manera y nos convirtieron muy rápido el segundo. El equipo tuvo actitud para remontar el resultado", expresó.

Para llegar al empate, el zaguero admitió que el descuento y los cambios ofensivos fueron claves.

"Sabíamos que el primer tiempo fue malo. En el entretiempo lo charlamos y los jugadores que ingresaron lo hicieron bien y tratamos de descontar, lo hicimos y por suerte lo pudimos empatar sobre el final", resaltó.

Completando su análisis del empate en Campana, Coronel develó que ese resultado es un envión anímico importante, por la forma en la que se dio.

"El golpe anímico es bueno por cómo se dio el partido. Lograr empatar en esa cancha es importante. En todos los partidos buscamos ganar, pero como se dio el empate fue bueno", manifestó el santiagueño.

El futuro

Por otra parte, Ariel Coronel anticipó que el próximo partido ante Argentino Agropecuario será igual de exigente.

"Se viene otro rival complicado. Trataremos en la semana de corregir los errores que no veníamos cometiendo y después trabajar el partido en tratar de sumar los tres puntos".

Para lograr ese objetivo, el Cata exige repetir una actuación similar a la exhibida en la segunda fecha ante Gimnasia de Mendoza.

"Tenemos que imponer nuestro juego como locales. Debemos ser más agresivos y tratar de repetir la actuación que tuvimos contra Gimnasia de Mendoza y después estar atento al rival que tiene buenos jugadores. Debemos estar concentrados en defensa y tratar de ser contundentes como local", cerró el "Cata".

En cuanto a lo deportivo el plantel quedó licenciado tras el partido, hasta mañana por la tarde, cuando retornen a las prácticas, previas al duelo ante Agropecuario, el domingo a las 21.