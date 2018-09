Bonadio refuerza el pedido de prisión para Cristina con más pruebas

Fotos CASO. El juez sabe como funcionaba el "sistema de recaudación".

17/09/2018 -

El juez federal Claudio Bonadio se valdrá de la declaraciones del ex secretario de obras Publicas, José López para procesar a Cristina, y pediría también su prisión preventiva.

El ex secretario de Obras Públicas declaró semanas atrás ante el fiscal Carlos Stornelli y su colega y ayudante en esta investigación de los "cuadernos de las coimas", Carlos Rívolo.

Además de las palabras de López, Bonadio se apoyará para dictar el procesamiento de Cristina y de otros cincuenta indagados en el expediente en otras pruebas aún no conocidas.

Las escuchas telefónicas que ordenó realizar Bonadio incluyen las comunicaciones que tuvieron antes del 1 de agosto algunos de los indagados.

Entre los escuchados se encuentran Baratta; Centeno; su ex mujer, Hilda Horowtiz; Walter Gayas, ex presidente del ente público Enarsa; y el ex secretario de Baratta, Nelson Lazarte.

Segun informó Clarín, en las conversaciones que mantuvo Baratta en el período que salió en libertad tras estar preso por la causa madre por sobreprecios en la compra de gas licuado, se comprueba que el vínculo laboral con Centeno se extendió hasta el día en que ambos cayeron presos.

En esas escuchas también se detectó que la ex esposa de Centeno, Horovitz, le enviaba a Baratta fotos de los bolsos que alguna vez había transportado su esposo con dinero. Serían mensajes de presión para conseguir alguna ayuda económica de parte del ex funcionario.

Entre los ex funcionarios K que más complicaron a su ex jefa Cristina se encuentra también el ex titular del Occovi, Claudio Uberti.