Quién es el secretario privado de los Kirchner

17/09/2018 -

La declaración de José López ante Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli será clave para la decisión final del juez respecto de la situación procesal de la senadora de Unidad Ciudadana, debido a que el ex secretario de Obras Públicas apuntó directamente a la ex presidenta a través del vínculo que tenía con Víctor Fabián Gutiérrez, el ex secretario privado de Néstor y Cristina Kirchner.

Fabián Gutiérrez trabajó desde los inicios de los Kirchner en la gobernación de Santa Cruz. Inició su carrera política en 1994 cuando ingresó a la Caja de Servicios Sociales como cadete y luego se fue acercando al matrimonio Kirchner a través de los vínculos de su madre Teresa García, interventora de la CSS.

Según la declaración de López, en condición de arrepentido ante la Justicia, fue Gutiérrez quien lo llamó en nombre de Cristina Kirchner y lo citó en el hotel City, de la calle Bolívar, donde le dijo que tenía que "mover la plata". En su primer testimonio, López tras ser detenido queriendo esconder los bolsos, el ex funcionario dijo que la plata era "de la política".