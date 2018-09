López declaró que los bolsos con los USD 9 M. eran de CFK

17/09/2018 -

En su declaración ante el juez Claudio Bonadio, el ex secretario de Obras Públicas José López admitió que el dinero de los bolsos era de la ex presidente y que Fabián Gutiérrez, ex secretario privado de ella, fue quien lo llamó la noche del 13 de junio de 2016 para que lo llevara al convento.

Contó que había recibido la orden de ‘mover el dinero de lugar’ y que tras mantener una reunión con Gutiérrez en el hotel City, de la calle Bolívar, por la noche recibió los 9 millones de dólares en su casa. A López se le ocurrió que el convento de monjas de General Rodríguez, al que solía asistir junto al ex ministro de Planificación, Julio De Vido, para hacer donaciones podía resultar un ‘lugar seguro’ para guardarlo.