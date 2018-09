Nieto afirma no recordar que asesinó a Felipe a mazazos

Fotos DETENIDO. Gonzalo Daniel Barraza Pereyra cayó en el Bº Siglo XXI. Según él, cero recuerdos del homicidio.

17/09/2018 -

"Hace 5 años que me drogo. Desde hace 3, lo hago todos los días", habría confesado el supuesto homicida de Felipe Santiago Pereyra y cuya defensa intentaría establecer que es inimputable por intoxicación con cocaína.

El crimen se cometió a fines de agosto en la casa de la víctima, 74 años, Congreso Nº 649, Bº Primera Junta, y el único que acompañaba a Felipe, esa noche, era su nieto, Gonzalo Daniel Barraza Pereyra.

Menos de un mes después, el abogado del acusado, Emiliano Aguirre, dejó entrever su criterio.

Drogado a full

Al ampliar la indagatoria, el sujeto habría relatado: "Todo ese día me drogué con cocaína, alcohol y pastillas. Al otro día desperté y salí de la casa. Pasé por unos amigos que tomaban y me quedé un rato".

Ahondó: "Fui a mi novia, en el Bº Siglo XXI y me hizo guiso de arroz. Creo llegó la policía. No les di bolilla. Me dormí. Luego, volvieron de nuevo y me dijeron que habían matado a mi abuelo", subrayó.

El preso negó recordar qué hizo de noche, menos confesó ser el asesino.

Dado a la situación, Aguirre pediría una junta psiquiátrica, esperanzado en que las conclusiones le serán favorables.

Para el abogado, su cliente estaba perdido por las drogas cuando habría atacado a mazazos a Felipe.

Fiscalía

Sin embargo, la fiscal Carla León lo ve venir. Temerosa de la estrategia, la funcionaria se nutre de testimonios.

Ya declararon todos los vecinos que dialogaron con el sospechoso. A algunos les habría indicado que mató al abuelo, fragilizando, con ello, su aparente amnesia selectiva.