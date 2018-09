Protagonista de "El Marginal" vivió en situación de calle

17/09/2018 -

A veces hay verdaderos dramas personales detrás de los personajes conflictivos que tocan componer para una ficción. Y detrás del preso César, del penal de San Onofre, al que le dio vida Abel Ayala en "El Marginal", hay una historia de situación de calle que el actor vivió en carne propia a los 9 años cuando decidió dejar la casa que compartía con sus abuelos.

Con esa confesión sorprendió a los seguidores del programa "PH: Podemos hablar", que emite Telefé. "Me crié con mis abuelos. A los 9 años me fui de mi casa y no volví más. Me fui a vivir a la calle", le contó Ayala a Andy Kusnetzoff, en presencia del resto de los invitados famosos.

Y cuando le preguntaron la razón de la huida, el actor explicó: "La verdad no sé, porque prácticamente vivía en la calle, no estaba en mi casa. Entonces, no hubo una transición concreta, yo iba y venía y un día no volví".

Pero no solo esto. Después también descubrió que su madre biológica era la persona a la que llamaba "hermana".

"Lo que pasa es que éramos muchos, muchos tíos, muchos primos, mucha gente, y no estaba claro el tema de las relaciones. En ese momento mi mamá biológica era mi hermana y mi abuela era mi mamá biológica. Era lo que ellos me decían, y yo creía eso. Después cuando me fui, cuando llegué al hogar, ahí me di cuenta que mi hermana era mi mamá", se sinceró el artista.

De Berazategui se fue a vivir a un hogar de Constitución gracias a unos asistentes sociales. De ese lugar se fue a los 17, después de haber irrumpido en el cine, a los 12 años, con "El Polaquito", película a la cual llegó luego de que Juan Carlos Desanzo fuera al hogar a realizar un casting para una historia sobre un chico que vivía en la calle. Su historia cambió a partir de ese trabajo.