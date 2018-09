"The Good Cop" pone a trabajar a padre e hijo en equipo

17/09/2018 -

Este viernes 21 de septiembre Netflix estrenará "The Good Cop". La serie cuenta la historia de un ex policía de la NYPD que no siguió las normas. Éste vive con su hijo Tony Jr., que es totalmente lo contrario a su padre: es detective para la policía de Nueva York y honesto para cumplir las reglas. Tony le propone a su hijo actuar de forma extraoficial y así ayudarle en sus investigaciones. Los dos forman así un extraña pareja.

"The Good Cop" es una creación de Monk Andy Breckman, que también participa como showrunner.