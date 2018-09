Ariana Grande compartió un conmovedor mensaje en Instagram tras la muerte de su exnovio, el rapero Mac Miller

17/09/2018 -

"Te adoré desde el día en que te conocí cuando tenía 19 años y siempre lo haré. No puedo creer que ya no estés aquí. Realmente no puedo entenderlo". Con este mensaje que compartió en Instagram, la cantante Ariana Grande rompió el silencio tras la muerte de su exnovio, Mac Miller, provocada a raíz de una aparente sobredosis de drogas.

Si bien hace cinco meses ya habían terminado su relación de un año y medio, el vínculo entre ellos continuaba siendo bueno, y una prueba de ello es el video con el que acompañó el mensaje que escribió, en el que se los ve bromeando.

Ariana se despidió del músico de Pensilvania con un desgarrador texto. "Hemos hablado de esto tantas veces. Estoy tan molesta, tan triste que no sé qué hacer. Fuiste mi mejor amigo. Durante tanto tiempo. Por encima de todo lo demás", señaló y agregó: ‘Tenías el alma más amable y dulce, atormentada por demonios que nunca te mereciste. Espero que te encuentres bien ahora. Descansa".

Miller, de 26 años, fue hallado inconsciente por paramédicos en su casa en Los Ángeles el 7 de septiembre y fue declarado muerto poco después. Se le realizó una autopsia, pero no se reveló la causa de su muerte.

El día que se conoció la trágica muerte, la cantante teen había publicado una fotografía en blanco y negro de Miller, sin epígrafe, y sin hacer ningún tipo de declaraciones.

Ariana Grande ahora está comprometida con el comediante de "Saturday Night Live" Pete Davidson. Sin embargo, esta relación no le impidió mostrarse muy triste por la pérdida de su exnovio.