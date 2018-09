Moria Casán atacó a la novia de Nico Cabré: "Le falta glam"

17/09/2018 -

Si hay algo que caracteriza a la diva argentina es que habla sin filtros. Con esa manera que la caracteriza, Moria Casán dijo que la ex de Fede Hope no logró antes la fama que tiene hoy porque nunca tuvo demasiado "glam".

Analizando su perfil como modelo, la diferenció de Carolina "Pampita" Ardohain, cuando Sergio Company, el integrante del programa "La jaula de la moda", habló de la baja estatura de Laurita.

"Es algo que tenés o no tenés", enfatizó la capocómica sobre la falta de glamour de Fernández, y la comparó con la exjurado del certamen: "Crece mucho escénicamente porque es muy divina. Pero, por ejemplo, vos tenés a Pampita, que tiene la misma altura, y camina que se te cae la mandíbula".

Y el experto en moda avaló el comentario sobre Laurita asegurando que "es muy popular, tiene llegada, pero le falta esa cosa estelar".

Moria fue aún más dura: "Parece puesta en todos lados con fórceps. No es que me caiga mal, ni bien, ni nada, es como puesta. Se lo merece, viene trabajando hace mucho. Supongo que no llegó en primera. Si tenés carisma, con lo que tiene esta chica de talentosa, no tenés que estar 16 años remando y empezar levantando utilería en un lugar".