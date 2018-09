¿Graciela Borges admira a la "Chiqui"?

17/09/2018 -

Por estos días, Graciela Borges está muy activa en los medios de comunicación a raíz de la presentación de su última película "La quietud" que comparte con Joaquín Furriel y Martina Gusmán. Sin embargo, siempre que está ante un micrófono, no le esquiva a ninguna pregunta.

Por eso, cuando le consultaron si haría un programa como el de Susana Giménez, de quien es amiga, no dudó en contestar: "¡Yo tendría tan poca gracia para conducir un programa como el de Susana! Si hubiera hecho lo que hace Susana me hubieran echado a los dos meses. Tengo un juicio sobre mí misma que es feroz. No tengo la ligereza que tiene ella, o esa sonrisa, esa gracia", admitió Graciela en el programa radial "Modo Sábado".

Ahora bien, cuando le consultaron sobre Mirtha Legrand, Borges se apuró en aclarar que puede no estar de acuerdo con algunas cosas que dice "la Chiqui", "pero que sostenga su vida y su trabajo como lo hace, es para felicitarla y admirarla", expresó.

Con respecto a la legalización del aborto, un tema que tuvo al colectivo Actrices Argentinas como uno de los principales impulsores, y en lo que Mirtha se colocó en la vereda de enfrente, Graciela indicó: "¡Qué difícil que es este tema! Nadie está a favor del aborto. La cuestión es que el que quiere abortar va a abortar igual. No hay solución para eso, lo va a hacer de todas maneras y hay que pensar si se puede salvar esa vida. Y es un pensamiento que te sigue, pero hay que ser muy cuidadosos porque una cosa te duele muchísimo, y la otra no tiene solución. Hay que pensar si se puede salvar esa vida o no".

Además, se confesó una mujer de fe. "Yo creo en Dios. No sé si tanto en la Iglesia católica, apostólica, romana", comentó.