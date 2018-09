Zamora: "Ruego a Dios todos los días que se esclarezca el crimen de Marito"

Fotos El gobernador habló sobre el crimen de Marito Salto.

El Gobernador de la provincia, Dr. Gerardo Zamora visitó hoy Quimilí para inaugurar las refacciones de la escuela Padre Víctor Conde del barrio Alomo y en medio de su discurso, hizo mención al crimen de Marito Salto.

En un primer momento, el mandatario provincial expresó su alegría por dejar inauguradas las mejoras de otra escuela, remarcando la importancia de las inversiones en infraestructura, sobre todo en el área de educación.

Tras enumerar las escuelas refaccionadas e inauguradas, Zamora dijo que "todos los establecimientos son equipados con la misma capacidad sobre todo tecnológica, para que todos los alumnos de Santiago tengan las mismas posibilidades" y agradeció a los docentes "por mantener la vocación y educar a los chicos para el futuro de la Patria".

Por otro lado expresó: "Estoy en un colegio que sufrió un impacto muy fuerte con la pérdida de un alumno. La ex Gobernadora me pidió que lo transmitiera, ella recibió a la madre y yo al padre, en cuanto me lo pidió. Ruego a Dios todos los días que se esclarezca la muerte terrible de Marito Salto, que era alumno de esta escuela, y que nunca más vuelva a ocurrir algo así".

"No podía dejar de tocar este tema y rogar a Dios que nos acompañe y nos ilumine; calme el dolor de su familia, de sus seres queridos y de un pueblo que necesita justicia. La mejor forma de lograrlo es que la Justicia trabaje de forma independiente. Sé que lo está haciendo y Dios quiera que esto se esclarezca".

Por último, Zamora anunció la licitación de la construcción del Jardín de infantes Nº 268 en el barrio El Triángulo, sumando así una nueva apuesta en el área de Educación en Quimilí.