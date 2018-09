Denunció al cura de su colegio por acosarla y manosearla

Hoy 19:34 -

Una alumna de 14 años de un colegio secundario de la ciudad bonaerense de Cañuelas, denunció al sacerdote de esa institución por acoso y "manoseos". El acusado fue apartado de su cargo mientras que la familia de la chica decidió cambiarla de escuela.

Si bien los hechos ocurrieron hace un mes, se conocieron en las últimas horas a partir del relato que la propia adolescente hizo en una serie de mensajes de WhatsApp a sus excompañeros.

“Cuando abro la puerta me pone el pie. Y me abraza de la cola. Me toca la cola básicamente. Y me decía que iba a estar todo bien. Y atinó a querer tocarme adelante. Yo le di un manotazo y me puse a llorar. No sabía lo que podía hacer", fue uno de los chats que se hicieron públicos.

La chica manifestó que el cura trató de impedir que saliera en ese estado de la oficina y que, incluso, le advirtió: "Me dijo que no salga así que era yo la que iba a perder". La repercusión por las acusaciones de la alumna también llegó a las redes sociales, en donde muchos padres y estudiantes indignados llegaron a viralizar fotos del sacerdote denunciado.

La alumna declararía a través de una cámara gesell para que la Justicia determine la veracidad de su denuncia.