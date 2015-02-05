CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 18 de septiembre de 2018
Por El Liberal
18/09/2018 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
12.30 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 SORTEO TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 CORTÁ POR LOZANO
17.00 LA VENGANZA DE IFFET
17.45 UNA PARTE DE MI
18.45 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL
21.30 LOS SIMPSONS
21.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE
22.30 SORTEO TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN
23.45 TODO POR MI HIJA
00.30 KARA PARA ASK
01.00 STAFF
01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN.
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
18.45 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CINE CLÁSICO
17.45 PAKAPAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIAS
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL SHOW
17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 MI HERMANO ES UN CLON
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 EN ARMONÍA
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 SÁBADO SAGRADO
16.00 FANÁTICAS
17.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL
18.00 VA DE NUEVO
18.30 PARA TODA MUJER
19.30 ARABESC
20.00 EL PODIO
20.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
21.00 RUIDO DE MOTORES
21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
22.30 PASIÓN POR EL TURF
23.00 BÁSQUET FEMENINO: CORONEL BORGES VS. REGATAS
CANAL 4
12.30 NOTI EXPRESS
13.00 LA OVALADA
14.00 LIGA COMERCIAL
14.30 NUESTRO FÚTBOL
16.30 LOS TUERKAS
17.30 SEGUÍ EN LA TARDE
19.30 TE QUIERO, BANDA
20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 SIN PROTOCOLO
PELÍCULAS
SPACE
06.23 COMBATE
08.03 COLATERAL. TIEMPO Y LUGAR EQUIVOCADO
10.23 ATRAPADA EN LA OSCURIDAD
11.59 EL REY ESCORPIÓN 2. EL ASCENSO DE UN GUERRERO
14.07 EL REY ESCORPIÓN 4. LA LLAVE DEL PODER
16.17 VENGADORES. LA ERA DE ULTRÓN
18.57 2012
22.00 SPL3. PARADOJA
23.47 DESTINO FINAL 5
CINECANAL
10.00 BUSCANDO A ELEANOR
11.45 ALVIN Y LAS ARDILLAS 3
13.12 LLUVIA DE HAMBURGUESAS
14.42 PADRE SOLTERO
16.25 ZATHURA. UNA AVENTURA FUERA DE ESTE MUNDO
18.12 ASSASSIN’S CREED
20.02 TERMINATOR - LA SALVACIÓN
22.00 KILL BILL. VOLUMEN 1
23.52 NO TODO ES LO QUE PARECE
SONY
07.30 SEINFELD
08.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
08.50 JOVEN Y HAMBRIENTO
09.15 BLACK-ISH
09.45 MARVEL’S AGENTS OF S.H.I.E.L.D.
13.25 MARVEL’S RUNAWAYS
14.20 MARVEL’S RUNAWAYS
15.15 TEEN WOLF
16.10 TEEN WOLF
17.05 JOVEN Y HAMBRIENTO
17.30 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 EL TURISTA
22.00 MARVEL’S AGENTS OF S.H.I.E.L.D.
CINEMAX
07.02 CABALLO DE GUERRA
09.55 MI PRIMER BESO 2
11.51 PEQUEÑAS SUPER ESTRELLAS
13.45 UN CAMINO HACIA MÍ
15.40 THE DUFF
17.35 EL SECRETO DE ADALINE
19.48 UNA BUENA MENTIRA
22.00 EL CÓDIGO ENIGMA
TCM
08.52 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.39 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
10.31 LA NIÑERA
11.19 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)
11.44 GREMLINS
13.42 EPIDEMIA
16.06 JOHN Q - SITUACIÓN EXTREMA
18.17 LA MALDICIÓN DE LAS BRUJAS
19.59 GREMLINS
22.00 GODZILLA
TNT
06.23 POSEIDÓN
08.17 70TH EMMY® AWARDS
12.17 ANT-MAN. EL HOMBRE HORMIGA
14.35 LO MEJOR DE LOS EMMYS®
14.38 EL ÚLTIMO SAMURAI
17.33 LO MEJOR DE LOS EMMYS®
17.36 LA BATALLA DE RIDDICK
19.50 LO MEJOR DE LOS EMMYS®
19.53 GOLPE BAJO. EL JUEGO FINAL
22.00 INTENSA MENTE
23.54 300
A DÓNDE IR
CASA DEL BICENTENARIO (MENDOZA Y OLAECHEA)
+DOMINGO 23 DE SEPTIEMBRE, A LAS 18, “LA NUEVA CUMBIA” OFRECERÁ UN SHOW EN EL MARCO DEL CICLO “RECITALES DE SADAIC”.
CASA TERRAVIVA (SAN MARTÍN Y SANTA FE)
*VIERNES 28, ARIEL CAMAÑO PRESENTA ATRAPASUEÑOS. ACTUARÁN LOS NOMBRADORES
DEL ALBA, FACUNDO TORO, “DEMI” CARABAJAL, MAITÉ, ALEJANDRO DÍAZ, MAXI MENDIETA Y RODRI SALVATIERRA.
CASA DEL FOLCLORISTA (PARQUE AGUIRRE)
LOS MIÉRCOLES Y VIERNES, DE 20 A 21.30, SE DICTAN CLASES DE “DANZAS FOLCLÓRICAS
ARGENTINAS”, DESTINADAS A ADOLESCENTES Y ADULTOS.
MILONGA DE PLAZA LUGONES (ROCA Y AVELLANEDA)
LOS DOMINGOS, A LAS 21, CON ENTRADA GRATUITA, LA MILONGA DE PLAZA LUGONES TE INVITA A BAILAR TANGOS Y MILONGAS.
TEATRO LA CASA (PASAJE SAN LORENZO Nº 2699-2799)
*SÁBADO 29, A LAS 22, AVEMANTHRA CELEBRARÁ 25 AÑOS DE TRAYECTORIA. BANDA INVITADA: PIRÁMIDE DE PARANOIA.
*SÁBADO 6 DE OCTUBRE, A LAS 22, VULGARM SAJRAS Y VYSCERYS.
*JUEVES 11 DE OCTUBRE, LAS DIFERENCIAS Y SAPERE AURE.
*SÁBADO 13 DE OCTUBRE, A LAS 22, LOS KARANES Y BANDAS DE ROCK LOCAL.
CINES
SUNSTAR
HOTEL TRANSYLVANIA 3
(3D)
ANIMACIÓN (ATP)
HASTA EL 19/09 17:20 (Cast)
MEGALODÓN (3D)
TERROR, CIENCIA FICCIÓN (13 años)
HASTA EL 19/09 19:30 (Cast)
LA MONJA (2D)
TERROR (+13 AÑOS)
HASTA EL 19/09 17:30 (Cast) 20:00
(Subt) 21:50 (cast ) 22:10 (Subt)
22:30 (Subt)
ACUSADA (2D)
DRAMA (+13 AÑOS)
HASTA EL 19/09 17:00 (Cast) 19:30
(Cast) 22:00 (Cast)
HOTEL TRANSYLVANIA 3
(2D)
ANIMACIÓN (ATP)
HASTA EL 19/09 16:40 (Cast)
EL JUSTICIERO 2 (2D)
ACCIÓN (+13 AÑOS)
HASTA EL 19/09 18:00 (Cast)
TODOS LO SABEN (2D)
DRAMA (+13 AÑOS)
HASTA EL 19/09 19:00 (Cast)
JÓVENES TITANES EN
ACCIÓN (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
HASTA EL 19/09 16:10 (Cast)
EL ÁNGEL (2D)
POLICIAL (+16 AÑOS)
HASTA EL 19/09 20:25 (Cast) 22:45
(Cast)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
ACUSADA 2D APTA 16 AÑOS
ESTRENO
CASTELLANO 2D 19:45 - 22:40
LA MONJA 2D APTA 13 AÑOS C/
RESERVA CASTELLANO 2D 17:00 -
19:10 - 20:00 - 21:20 - 22:20 - 23:30
SUBTITULADA 2D 22:20 - (SÓLO EL
JUEVES)
HOTEL TRANSYLVANIA 3
ATP
CASTELLANO 2D 17:45
MEGALODÓN APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 17:15
PRECIO DE LAS ENTRADAS
2D Entrada general: $150,
hubilados, focentes y rstudiantes: $90 todos los días
3D Entrada heneral: $160.
Jubilados, focentes y estudiantes: $95 todos los días.
HASTA EL 19-11-18, domingos a jueves 50% cine argentino.