CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 18 de septiembre de 2018

18/09/2018 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.30 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 LA VENGANZA DE IFFET

17.45 UNA PARTE DE MI

18.45 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL

21.30 LOS SIMPSONS

21.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE

22.30 SORTEO TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN

23.45 TODO POR MI HIJA

00.30 KARA PARA ASK

01.00 STAFF

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN.


AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

18.45 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES


TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

17.45 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS

 

CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

 

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL SHOW

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 MI HERMANO ES UN CLON


CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 EN ARMONÍA

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 SÁBADO SAGRADO

16.00 FANÁTICAS

17.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL

18.00 VA DE NUEVO

18.30 PARA TODA MUJER

19.30 ARABESC

20.00 EL PODIO

20.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

21.00 RUIDO DE MOTORES

21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

22.30 PASIÓN POR EL TURF

23.00 BÁSQUET FEMENINO: CORONEL BORGES VS. REGATAS


CANAL 4

12.30 NOTI EXPRESS

13.00 LA OVALADA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 NUESTRO FÚTBOL

16.30 LOS TUERKAS

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.30 TE QUIERO, BANDA

20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 SIN PROTOCOLO


PELÍCULAS

SPACE

06.23 COMBATE

08.03 COLATERAL. TIEMPO Y LUGAR EQUIVOCADO

10.23 ATRAPADA EN LA OSCURIDAD

11.59 EL REY ESCORPIÓN 2. EL ASCENSO DE UN GUERRERO

14.07 EL REY ESCORPIÓN 4. LA LLAVE DEL PODER

16.17 VENGADORES. LA ERA DE ULTRÓN

18.57 2012

22.00 SPL3. PARADOJA

23.47 DESTINO FINAL 5


CINECANAL

10.00 BUSCANDO A ELEANOR

11.45 ALVIN Y LAS ARDILLAS 3

13.12 LLUVIA DE HAMBURGUESAS

14.42 PADRE SOLTERO

16.25 ZATHURA. UNA AVENTURA FUERA DE ESTE MUNDO

18.12 ASSASSIN’S CREED

20.02 TERMINATOR - LA SALVACIÓN

22.00 KILL BILL. VOLUMEN 1

23.52 NO TODO ES LO QUE PARECE


SONY

07.30 SEINFELD

08.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

08.50 JOVEN Y HAMBRIENTO

09.15 BLACK-ISH

09.45 MARVEL’S AGENTS OF S.H.I.E.L.D.

13.25 MARVEL’S RUNAWAYS

14.20 MARVEL’S RUNAWAYS

15.15 TEEN WOLF

16.10 TEEN WOLF

17.05 JOVEN Y HAMBRIENTO

17.30 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 EL TURISTA

22.00 MARVEL’S AGENTS OF S.H.I.E.L.D.

 

CINEMAX

07.02 CABALLO DE GUERRA

09.55 MI PRIMER BESO 2

11.51 PEQUEÑAS SUPER ESTRELLAS

13.45 UN CAMINO HACIA MÍ

15.40 THE DUFF

17.35 EL SECRETO DE ADALINE

19.48 UNA BUENA MENTIRA

22.00 EL CÓDIGO ENIGMA

 

TCM

08.52 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.39 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

10.31 LA NIÑERA

11.19 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 2)

11.44 GREMLINS

13.42 EPIDEMIA

16.06 JOHN Q - SITUACIÓN EXTREMA

18.17 LA MALDICIÓN DE LAS BRUJAS

19.59 GREMLINS

22.00 GODZILLA

 

TNT

06.23 POSEIDÓN

08.17 70TH EMMY® AWARDS

12.17 ANT-MAN. EL HOMBRE HORMIGA

14.35 LO MEJOR DE LOS EMMYS®

14.38 EL ÚLTIMO SAMURAI

17.33 LO MEJOR DE LOS EMMYS®

17.36 LA BATALLA DE RIDDICK

19.50 LO MEJOR DE LOS EMMYS®

19.53 GOLPE BAJO. EL JUEGO FINAL

22.00 INTENSA MENTE

23.54 300


A DÓNDE IR

CASA DEL BICENTENARIO (MENDOZA Y OLAECHEA)

+DOMINGO 23 DE SEPTIEMBRE, A LAS 18, “LA NUEVA CUMBIA” OFRECERÁ UN SHOW EN EL MARCO DEL CICLO “RECITALES DE SADAIC”.


CASA TERRAVIVA (SAN MARTÍN Y SANTA FE)

*VIERNES 28, ARIEL CAMAÑO PRESENTA ATRAPASUEÑOS. ACTUARÁN LOS NOMBRADORES

DEL ALBA, FACUNDO TORO, “DEMI” CARABAJAL, MAITÉ, ALEJANDRO DÍAZ, MAXI MENDIETA Y RODRI SALVATIERRA.


CASA DEL FOLCLORISTA (PARQUE AGUIRRE)

LOS MIÉRCOLES Y VIERNES, DE 20 A 21.30, SE DICTAN CLASES DE “DANZAS FOLCLÓRICAS

ARGENTINAS”, DESTINADAS A ADOLESCENTES Y ADULTOS.


MILONGA DE PLAZA LUGONES (ROCA Y AVELLANEDA)

LOS DOMINGOS, A LAS 21, CON ENTRADA GRATUITA, LA MILONGA DE PLAZA LUGONES TE INVITA A BAILAR TANGOS Y MILONGAS.


TEATRO LA CASA (PASAJE SAN LORENZO Nº 2699-2799)

*SÁBADO 29, A LAS 22, AVEMANTHRA CELEBRARÁ 25 AÑOS DE TRAYECTORIA. BANDA INVITADA: PIRÁMIDE DE PARANOIA.

*SÁBADO 6 DE OCTUBRE, A LAS 22, VULGARM SAJRAS Y VYSCERYS.

*JUEVES 11 DE OCTUBRE, LAS DIFERENCIAS Y SAPERE AURE.

*SÁBADO 13 DE OCTUBRE, A LAS 22, LOS KARANES Y BANDAS DE ROCK LOCAL.


CINES

SUNSTAR

HOTEL TRANSYLVANIA 3

(3D)

ANIMACIÓN (ATP)

HASTA EL 19/09 17:20 (Cast)

MEGALODÓN (3D)

TERROR, CIENCIA FICCIÓN (13 años)

HASTA EL 19/09 19:30 (Cast)

LA MONJA (2D)

TERROR (+13 AÑOS)

HASTA EL 19/09 17:30 (Cast) 20:00

(Subt) 21:50 (cast ) 22:10 (Subt)

22:30 (Subt)

ACUSADA (2D)

DRAMA (+13 AÑOS)

HASTA EL 19/09 17:00 (Cast) 19:30

(Cast) 22:00 (Cast)

HOTEL TRANSYLVANIA 3

(2D)

ANIMACIÓN (ATP)

HASTA EL 19/09 16:40 (Cast)

EL JUSTICIERO 2 (2D)

ACCIÓN (+13 AÑOS)

HASTA EL 19/09 18:00 (Cast)

TODOS LO SABEN (2D)

DRAMA (+13 AÑOS)

HASTA EL 19/09 19:00 (Cast)

JÓVENES TITANES EN

ACCIÓN (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

HASTA EL 19/09 16:10 (Cast)

EL ÁNGEL (2D)

POLICIAL (+16 AÑOS)

HASTA EL 19/09 20:25 (Cast) 22:45

(Cast)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO


HÍPER LIBERTAD

ACUSADA 2D APTA 16 AÑOS

ESTRENO

CASTELLANO 2D 19:45 - 22:40

LA MONJA 2D APTA 13 AÑOS C/

RESERVA CASTELLANO 2D 17:00 -

19:10 - 20:00 - 21:20 - 22:20 - 23:30

SUBTITULADA 2D 22:20 - (SÓLO EL

JUEVES)

HOTEL TRANSYLVANIA 3

ATP

CASTELLANO 2D 17:45

MEGALODÓN APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:15

PRECIO DE LAS ENTRADAS

2D Entrada general: $150,

hubilados, focentes y rstudiantes: $90 todos los días

3D Entrada heneral: $160.

Jubilados, focentes y estudiantes: $95 todos los días.

HASTA EL 19-11-18, domingos a jueves 50% cine argentino.


 
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