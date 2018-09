De Pablo: "Me burlo de los pronósticos, no puedo tomar en serio al Presupuesto"

18/09/2018 -

El economista Juan Carlos de Pablo le restó trascendencia a las previsiones incluidas por el Gobierno nacional en el Presupuesto 2019, al señalar que "no le doy bolilla al Presupuesto, porque me burlo de los pronósticos, no puedo tomar en serio el Presupuesto", a lo que agregó ante la consulta de un pronóstico: "Yo no veo la semana que viene, ¿cómo puedo ver el 2019".

El analista subrayó que "el Presupuesto nacional es una autorización de gastos y un pronóstico de ingresos, la verdad que déficit no sé lo que es. Un diputado o un senador pueden decir, queremos tantos maestros, pero votar un pronóstico, no se sabe bien qué es". En la señal TN, De Pablo dijo que una cuestión importante para él fue cuando "el 3 de septiembre, el presidente Macri habló y dijo que no nos prestan más. Si es así o se cierra el déficit fiscal ya o se lo monetiza, se emite para lo que queda".

No obstante, apuntó que "el problema técnico es que los argentinos no queremos tantos pesos como los que ya tenemos, entonces, hay que cerrarlo ya. Al hacer ese anuncio, le dio fuerza psicológica a Dujovne -ministro de Hacienda- para que anuncie la reducción del déficit fiscal". Añadió que desde el punto de vista institucional, "fue muy importante". Sostuvo que "Dujovne dijo que hay que eliminar de la noche a la mañana un déficit fiscal del 2,5% del PBI mitad y mitad, (con aporte del 50% de privados y el otro 50% del Estado). A la mitad de los aportes que harán los privados se la creo, a la otra no". Por otra parte, dijo que "lo urgente viene antes de lo importante, pero si las medidas urgentes persisten en el tiempo, se va transformando todo el resto". Aludió así al 60% de tasa que si persiste, se transformará en 60% de inflación.