Tras el fallo del juez Bonadio: quiénes son los procesados por los cuadernos de las coimas

Fotos NORBERTO OYARBIDE.

18/09/2018 -

En una resolución de 551 fojas, el juez federal Claudio Bonadio dictó 42 procesamientos, seis falta de mérito y una absolución. La principal acusada es Cristina de Kirchner a quien proceso con prisión preventiva, trabó un embargo por $ 4.000 millones y nuevamente reclamó su desafuero.

El procesamiento con prisión preventiva y embargo fue para el resto de los funcionarios acusado como el ex ministro de Planificación Julio de Vido, y su mano derecha, Roberto Baratta.

Los empresarios arrepentidos fueron procesados sin prisión preventiva. Otra suerte corrió Carlos Mundin, Raúl Víctor Vertua, Gerardo Luis Ferreyra, Néstor Otero, Juan Carlos Lascurain y Sergio Taselli quienes deberán esperar el juicio tras las rejas.

PROCESADOS CON PRISIÓN PREVENTIVA

- Cristina Kirchner, senadora y ex presidenta.

- Julio De Vido, ex ministro de planificación.

- Roberto Baratta, el segundo de Julio De Vido en planificación

- Nelson Lazarte, ex secretario de Baratta.

- Rafael Llorens, ex secretario Legal de Planificación.

- Hernán Gómez, ex asesor del Ministerio de Planificación

- Fabián García Ramón, ex director de Promoción de Energías Renovables y Eficiencia Energética.

- José María Olazagasti, ex secretario de Julio De Vido.

- Walter Fagyas, ex presidente de Enarsa.

Claudio Uberti, ex funcionario de Planificación.

- José López, ex secretario de Obras Públicas.

- Oscar Centeno, ex chofer de Roberto Baratta.

- Carlos Wagner, de la empresa Esuco y ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción.

- Claudio Javier Glazman, empresario del rubro inmobiliario; Juan Carlos de Goycoechea, ex CEO de Isolux; Ángelo Antonio Calcaterra, ex dueño de Iecsa; Luis María Betnaza, director de Techint; Armando Loson, presidente de Albanesi constructora.

- Rudy Ulloa Igor, empresario de Santa Cruz y amigo personal del matrimonio Kirchner.

- Alberto Taselli, empresario vinculado a la producción carbonífera y al transporte; Aldo Benito Roggio, dueño del Grupo Roggio; Juan Chediack, ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción; Javier Fernández, auditor general.

PROCESADOS CON PRISIÓN PREVENTIVA EN LIBERTAD

Carlos Mundin, de la empresa BTU SA; Raúl Víctor Vertua, empresario de Río Negro que participó de la construcción del Gasoducto del Noreste; Gerardo Luis Ferreyra, titular de Electroingeniería; Néstor Otero, empresario con la concesión de la terminal de Retiro; Juan Carlos Lascurain, ex titular de la Unión Industrial Argentina; Sergio Taselli, empresario vinculado a la producción carbonífera y al transporte; Hernán del Río, ex chofer y secretario de José María Olazagasti.

PROCESADOS SIN PREVENTIVA

Oscar Parilli, ex secretario General de la presidencia de Cristina Kirchner; Germán Niviello, ex subsecretario de Obras Públicas; Jorge Mayoral, ex secretario de Minería; Norberto Mario Oyarbide, ex juez federal; Alejandro Ivanissevich, empresario de Emgasud; Manuel Santos Uribelarrea, presidente de Ucsa SA; Gabriel Romero, dueño del grupo Emepa; Jorge Balán, de Industrias Secco; Hugo Alberto Dragonetti, empresario de la construcción de la compañía Panedile; Hugo Eurnekian, ejecutivo de Corporación América; Ernesto Clarens, financista; Enrique Pescarmona, titular de la compañía.