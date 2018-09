Coleoni recupera piezas para el juego ante el Verde

Fotos EXIGENCIA Central Córdoba cosechó su primera victoria y ahora apunta a seguir por esa senda ante el Verde.

18/09/2018 -

El plantel profesional de Central Córdoba, retornó ayer a los entrenamientos pensando en el juego que protagonizará el próximo sábado desde las 19.05, ante Sarmiento, en Junín, en lo que será la cuarta fecha del Torneo Nacional B.

La victoria del viernes por la noche, ante Quilmes descomprimió la tensión y el plantel pareció sacarse un gran peso al sumar de a tres por primera vez.

Con esa cuota de tranquilidad se llevó, en la mañana de ayer, la primera sesión de trabajos. El cuerpo técnico, además recibió la buena noticia sobre las recuperaciones físicas de Jonathan Bay y Maximiliano Cavallotti, quienes recibieron el alta médica y trabajaron con normalidad, a lado del resto del plantel.

De esta manera, ambos quedaron a disposición del cuerpo técnico.

El defensor lateral, Jonathan Bay no pudo estar, en dos los últimos partidos por una lesión en su tobillo y su lugar estuvo cubierto por Marcos Sánchez.

De esta manera, el cuerpo técnico, hasta el momento, cuenta con la totalidad del plantel.

Otro que regresó a los entrenamientos es el defensor Cristian Gorgerino, quien se recupera de una seria lesión que arrastra desde la temporada pasada, aunque según estiman los profesionales, es que el lateral estará en condiciones en aproximadamente dos meses. El cordobés fue uno de los refuerzos en el Federal A, pero nunca tuvo demasiadas chances con el primer equipo.

El mediocampista ofensivo Nahuel Luján, también estuvo en el entrenamiento luego de haber pasado unos días en la provincia de Córdoba, por unos asuntos personales.

"Necesitábamos un triunfo para recuperar la confianza, porque no veníamos jugando mal, y los resultados no se daban. Por suerte pudimos superar a un rival complicado como Quilmes, que nos sirve para levantar el ánimo y no dejar que los equipos se nos escapen y aunque esto recién comienza, no hay que dar ventajas", expresó el delantero Diego Jara, tras la práctica.

Luego, la Joya aseguró que ante Quilmes fueron justos vencedores.

"Cumplimos con lo planteado en la semana, atacar en todo momento y se vio un equipo que ganó en todos los sectores. Esta vez merecimos ganarlo y lo hicimos, a diferencia de lo que pasó con Independiente Rivadavia, en donde al menos merecimos el empate", analizó.

Por último, el ex Instituto, Unión de Santa Fe y Patronato, se refirió al próximo rival, Sarmiento de Junín.

"Se viene otro rival complicado. No hay equipos fáciles en esta categoría. Sarmiento jugando como local es muy duro. Pero nosotros tenemos nuestras armas y seguro iremos a buscar protagonismo y sumar los tres puntos", anticipó.