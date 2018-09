Arquera de River pidió disculpas por una lesión

18/09/2018 -

Boca y River jugaron el pasado domingo el Superclásico femenino y todo terminó en medio de un hecho que pudo haber sido fatal para una jugadora del Xeneize.

Fue cuando la arquera de River lesionó en una fuerte jugada a Bianca Recanati que debió ser llevada al hospital. "Fue una plancha, la arquera va con los pies levantados, me agarró bien la zona del tobillo, que se torció para el lado externo por suerte", contó Bianca que además destacó el gesto de su colega millonaria que la llamó por teléfono para pedirle disculpas por la situación. "Me dijo que no tenía intención de lastimarme".