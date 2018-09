Investigan un supuesto abuso sexual en contra de una menor

Fotos MEDIDAS. La fiscal de turno solicitó que se cite a la tía de la menor a sede de la fiscalía.

18/09/2018 -

LAS TERMAS, Río Hondo (C). La Justicia termal se encuentra investigando el supuesto abuso sexual, que habría sufrido una menor de 7 años, por parte de su padrastro. Las fuentes consultadas revelaron que el aberrante hecho tuvo lugar en la localidad de Puesto Retiro en el interior del departamento Río Hondo.

La denuncia fue radicada el domingo, en horas de la tarde, en la oficina del Menor y la Mujer, por una tía de la víctima. La mujer relató que mientras compartía la sobremesa con su sobrina, quien se encontraba de visita, observó un comportamiento extraño, y le consultó qué le pasaba.

Allí fue cuando entre llantos la menor le habría contado: "Ese hombre me toca la cola, me obliga a bajarme los pantalones y quiere que le toque sus partes íntimas, pero yo no quiero".

Ante esta situación, las autoridades policiales pusieron al tanto de la situación al fiscal de turno, quien dispuso que se realice una entrevista con la progenitora de la menor, para determinar si desea radicar la denuncia y así poner en marcha la investigación judicial. La fiscalía, además, ordenó que se cite a la tía de la menor al Ministerio Público para que ratifique sus dichos. En caso de que la madre se niegue a denunciar a su pareja, la Justicia actuaría de oficio.