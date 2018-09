"Ruego a Dios, todos los días, que se esclarezca definitivamente la muerte de Marito Salto"

18/09/2018 -

Al recorrer el establecimiento educativo, el gobernador Zamora resaltó la vocación de los docentes. "Les agradezco muchísimo a los docentes santiagueños por mantener las escuelas abiertas y con ello el futuro de nuestra Patria", señaló.

También el mandatario hizo referencia a Marito Salto, quien era alumno de la escuela. "Estoy en un colegio que sufrió un impacto muy fuerte con la pérdida de un alumno. La ex gobernadora me pidió que lo transmitiera, ella recibió a la madre y yo al padre, en cuanto me lo pidió. Ruego a Dios, todos los días, que se esclarezca la muerte terrible de Marito Salto, y que nunca más vuelva a ocurrir algo así. No podía dejar de tocar este tema y rogar a Dios que nos acompañe y nos ilumine; calme el dolor de su familia, de sus seres queridos y de un pueblo que necesita justicia. La mejor forma de lograrlo es que la Justicia trabaje de forma independiente. Sé que lo está haciendo y Dios quiera que esto se esclarezca", recalcó.

Por otro lado, durante su mensaje al inaugurar las obras de refacción y ampliación de la Escuela Nº 1218 "Padre Víctor Conde", el gobernador Zamora destacó " A todos los establecimientos educativos los equipamos con la misma capacidad tecnológica, misma infraestructura para que todos los alumnos santiagueños tengan igualdad de posibilidades", rescató.