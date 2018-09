18/09/2018 -

CHOYA, Choya (C). La quinta fecha del torneo de la Liga Choyana de Fútbol fue reprogramada para el domingo 23 por inclemencias del clima: en Villa La Punta a las 10.30 con el fixture: Los Power vs. Casas Blancas; Club Atlético Laprida vs. Los Leones; Arsenal Fútbol Club vs. Banda Verde; Los Amigos vs. Club Atlético Villa La Punta; Atlético Choya vs. La Juve y El Norte vs Shishi Pozo.