18/09/2018 -

¿Cómo llega el folclore de Santiago del Estero a tu vida y qué importancia tiene Jacinto Piedra en ese acercamiento al canto nativo santiagueño?

Yo amo la música. La verdad que la música es algo que desde niño me ha motivado mucho. También he aprendido a respetar muchísimo la herencia musical que he tenido. Mi relación con el folclore de Santiago, en un punto, está más ligado a mi adolescencia porque yo vengo de una familia catamarqueña en donde se escuchaba mucho más música cuyana que santiagueña, salvo el disco de Los Hermanos Ábalos que sí estaban. Después, con la llegada de Jacinto y "Peteco", que ha marcado a una generación, me marcó a mí también. Jacinto se fue de este mundo sin saber todo lo que logró en muchas generaciones. Ese es el artista que muchas veces, en vida, es rechazado. Jacinto tuvo una popularidad muy grande con santiagueños y después andaba deambulando. Sin embargo, cuando se fue, marcó. Cuando apareció toda esa movida me marcó mucho. En el momento de la adolescencia, a los 15 años, me comenzó a "pegar" más Charly García. Iba a mandar al baúl a guardar lo que me quedaba de Los Hermanos Ábalos y demás, pero de repente lo que hicieron "Peteco", Jacinto, Raúl Carnota y Horacio Banegas, de alguna forma, me tendieron un puente desde la historia mía por lo cual yo accedí, a través de ese puente, a mi realidad como joven. Me di cuenta de que toda mi raíz, todo lo que yo heredé era un cimiento muy fuerte que lo valoro cada vez más. Todos esos músicos que me ayudaron e influenciaron sin saber, nunca me imaginé que iba a terminar tocando con "Peteco", me tejieron un puente para yo comenzar también a escribir canciones que tenían que ver con mis realidades, con mis problemáticas de adolescentes. Eso es muy importante.