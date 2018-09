Raly y la corrupción: "La falta de escrúpulos es cosa e mandinga”

18/09/2018 -

En estos tiempos de los cuadernos de las coimas de Oscar Centeno, ¿cuánta vitalidad cobra esa estrofa de "somos disidentes de la puta corrupción", del tema "Somos nosotros"?

La corrupción en todos los niveles, desde lo más pequeño, desde un coimerito de algún lugar hasta, ni hablar, de estos megavueltos, que no tenemos idea de esa guita, no la veremos nunca en nuestra vida, por suerte, siempre es algo que daña mucho. Hay de todo un poco porque también todo el tema de la Justicia ha armado de manera tal que mucha gente se maneja, hacen cosas que para el corazón suenan ilegales, para el alma nuestra, pero que ante la ley no se puede decir nada porque son legales; no sé, qué sé yo, un montón de cosas que ni quiero ni siquiera nombrar. Esa chacarera yo la escribí en un momento del 2002, ¡no, no, mucho antes!, cuando hice "Circo Criollo" (en el 2000). Disentir, en realidad, es la frase que aborda esa chacarera. Es en todos los niveles de corrupción. Nosotros estamos como aprendiendo todo el tiempo más allá de que fuimos criados de una manera. Nos mandamos un montón de macanas, herimos a alguien, no sé, te pasan un montón siempre de esas cosas, pero vamos aprendiendo. Pero la falta de escrúpulos como para saber que estás cagando a mucha gente, ¡guau!, eso, como diríamos acá en Santiago es cosa e mandinga.

A propósito de "Somos nosotros", ¿te consideras un mensajero de la lucha, la verdad y la paz, un alquimista de la gran revolución desde el amor?

Sí, a partir del amor. En "Ey paisano" (lanzado en el 2000) digo "política hacemos todos al caminar". Mucha gente me cuestionó eso al principio y, hoy por hoy, veo esa frase tatuada en mucha gente. He visto chicos y chicas que se han tatuado esa frase o que la citan en universidades porque no estoy hablando de política partidaria ahí. Nunca he adherido a ningún partido político. Es el camino por el cual yo no me he manejado nunca. Siempre creo en las construcciones desde abajo. No creo en salvadores ni mesías que nos vengan a salvar. Sí creo en el liderazgo. Existe el liderazgo. Creo que hay que construir desde su lugar, cada uno mejorar desde su pequeño lugar, tratar de limpiarnos de tantas cosas que a nosotros no nos gusta de nosotros mismos y que a veces tropezamos con la misma piedra. Mientras nosotros cuidemos nuestro pequeño lugar y cuidemos a la gente que nos rodea, esa gente va a cuidar a otra gente y así es la manera como ir sanando muchas heridas que tenemos. En ese sentido, estoy agradecido a mi madre, que ha sido una persona hermosa.

¿Cuál es el rol de los músicos populares en la Argentina?

No me imagino una sociedad sin arte. No imagino ningún modo de caminar que no esté siempre alimentado por alguna cuestión del arte. A veces, se vapulean las políticas en cuanto a fomentar lo cultural, pero el arte se las arregla, se las arregla porque es algo que es incontrolable. Se las arregla para siempre volver a brotar, y el arte cuando es de verdad brota desde el lugar menos esperado, nos sorprende, y eso es lo que nos atraviesa, nos aporta, nos hace tomar fuerzas. El arte tiene una función muy importante. El arte funciona en muchos niveles. Primero, como un espejo de la sociedad y como lo es también ciertas conductas sociales que son un espejo de lo que somos. El arte en general, sobre todo el arte que nace no como una búsqueda comercial sino aquellas manifestaciones que nacen de la esencia de la gente, de lo que somos cada uno con su sello, es sumamente importe. Es muy importante que cada uno logre su sello, busque y también que nos dejemos atravesar por ciertas influencias, pero la búsqueda creo que está en el sello personal. Es algo que, por lo general, le digo a los más chicos porque es importante.

Y sigues con tu militancia en defensa del monte en Unquillo.

Estoy tocando en muchos espacios de militancia. En la zona de Unquillo (Córdoba, en donde está radicado) estamos en una asamblea muy fuerte defendiendo el poco monte que queda, porque la verdad, en cuanto a tiempo y cantidad de monte, Córdoba, es récord en el mundo. Los otros días, cuando fui a la audiencia pública a exponer como ciudadano, canté "Tu memoria tu mañana" y siento que nos hace bien la canción. La gente se carga, como un chorro de aeronafta, de energías, nos carga las pilas.