Raly y Olga: "Trato de sacar de mi madre su lealtad"

18/09/2018 -

CRaly evocó la figura de su madre, doña Olga del Carmen Toledo de Barrionuevo. Destacó de ella su "lucha empecinada" por vivir y salir adelante a pesar de las adversidades. Remarcó que de ella trata de "sacar su lealtad". Doña Olga es "La niña del andamio", la canción que le dedicó, y da título, en su última producción discográfica.

¿Cómo evocas la figura de tu mamá y de tu papá?

La peleó mucho y yo vi esa lucha de mi madre. Ella ha sido docente, lamentablemente sin culparlo a mi papá que nos dejó desde muy chico, pero por cosas de ellos. Yo no me meto con eso. De hecho, le hice una canción para mi papá ("Mi esfera de cristal") en mi último disco ("La niña de los andamios") porque yo creo que a él le debe haber costado muchísimo alejarse de sus hijos. Pero, más allá de eso yo he visto esa fuerza de leona, de bancarse todas las vicisitudes. Cuando quedamos solos, arrancamos desde cero y vi ese proceso. Nos mudamos a una casa que se nos llovía, que el sueldo no le alcanzaba, veía que nosotros ya estábamos creciendo. Era muy fuerte verla a mi mamá que a veces hasta no comía para que nosotros podamos comer. Yo vi todo eso, como cada poquito de energía que ella tenía lo trataba de utilizar en pos de sus hijos, en este caso. Yo trato de sacar de mi madre esa lealtad, esa lucha empecinada. A veces, uno flaquea en el camino. Pero, encontrarme con el público, saber que tiene sentido lo que estamos haciendo me carga mucho las pilas para seguir. Y sigo como puedo. El artista es una persona y a todos nos tocan cosas fuertes en la vida, golpes fuertes que nos hacen cambiar cosas. El artista va a seguir como puede, pero hay una línea, que está buena, que en el caso nuestro hemos ido recorriendo hacia la independencia artística total. Mezclo un poco las cosas y hablo de mi madre porque de esa fuerza de leona trato de valerme un poco, de aprender, de mirarme también. La gente que nos cruzamos son espejos y nos hacen ver lo que somos y a veces no nos gusta lo que vemos, pero bueno de eso trata la vida.

¿En qué momento de tu vida te encuentra "La niña de los andamios"?

Tiene un poco de todo. Estoy un poco más grande, y en este disco me replanteo muchas cosas. Si hay una misión que mi madre me ha enseñado, a su manera, es tratar, siempre, de encontrar desafíos nuevos con lo que hago. Este homenaje que le hice a mi madre, con nombrarla así, como "La niña de los andamios", es muy entrañable para mí porque he pasado por momentos duros, como a todos nos toca en la vida. Uno, en este caminar, tiene aciertos y desaciertos y de eso trata la vida. Y uno trata de aprender de esos desaciertos, saber perdonarse a uno mismo. Hay mucho de ese perdón a uno mismo en las canciones. Ella ha sido madre y padre al mismo tiempo, pero he sabido entender lo que pasó con mi papá. Todo esto está en las canciones. Estas canciones son bálsamo de perdón, de alegría, y a los dolores tratar de transformarlos en cosas buenas.