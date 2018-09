El 9, 10 y 11 de noviembre lleva a Chile "La niña de los andamios"

18/09/2018 -

¿Qué significa para vos cantar en Chile, la tierra de Neruda, Violeta Parra, Víctor Jara e Inti-Illimani?

Hemos hecho una relación linda con Chile (realizará tres conciertos el 9,10 y 11 de noviembre). Después de mi ida a Viña del Mar (en el 2014, en donde ganó con el tema "Ayer te ví", de Víctor Heredia) pasaron muchos años para volver a Chile. Volví a tocar con Inti Illimani, una banda mundialmente conocida con quien también he grabado en su disco homenaje a Violeta Parra, en el que también participa Silvio Rodríguez, Joan Manuel Serrat, Pablo Milanés, gente muy importante. Después de realizar algunas presentaciones, ahora vamos de nuevo. Lo mismo está haciendo Lisandro Aristimuño (músico con quien presenta el espectáculo "Hermano Hormiga") que está yendo bastante a Chile. Lo que me cuentan también es que hay mucha gente que nos escribe desde Chile. Yo no uso redes sociales, pero la gente está escribiendo mucho. Lo mismo está pasando en México y con otros países. De a poco vamos a ir visitando esos lugares. Más allá de decir toqué en España, en Chile, en México, lo que me interesa es el contacto con la gente. Mientras uno tenga fuerzas está bueno hacerlo.