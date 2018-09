18/09/2018 -

Raly confirmó a EL LIBERAL que tiene listos los temas de Radio AM 2, el disco que prepara y que aún no tiene fecha de salida. "En realidad, ya lo tenía listo antes de "La niña de los andamios" (su último CD). Me gustaría editarlo a ese disco. Son las canciones que quedaron en el tintero del primer Radio AM (editado en el 2009)", adelantó.