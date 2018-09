Fotos Raly sigue con Lisandro, su "Hermano hormiga!”

18/09/2018 -

Reveló que durante este año continuará presentando, con su colega Lisandro Aristimuño, el espectáculo "Hermano Hormiga" (foto). Además, seguir tocando con la banda que lo acompaña actualmente. "Estoy contento por como está comenzando a sonar, cada vez mejor", dijo en relación a los músicos que lo acompañan. "Soy un empecinado en proponer cosas nuevas. Me molestan las fórmulas, me aburren. Si me va bien por ahí ya entro a dudar. Prefiero el desafío siempre", enfatizó.