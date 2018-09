Ricardo Iorio, a las mujeres pro aborto: "Nunca encontraron un macho proveedor como yo"

Hoy 08:42 -

Ricardo Iorio disparó polémicas declaraciones contra las mujeres que defienden la legalización del aborto y el feminismo. “El aborto es el triunfo del machismo”, aseguró en una entrevista con el ciclo Contracara, que emite la señal digital TLV1, el mismo que alberga el programa católico de Gisela Barreto.

"No puede ser que haya criaturitas de 15 y 16 años que apoyen la muerte del no nacido. ¿Cómo nadie les clava un destornillador en la oreja a estos putos malvados? ¿Es tanta la hipocresía? ¿El hombre de bien puede no emocionarse ante eso? ¿Qué daño le hace al mundo un niño que llega a la vida? ¿Qué daño hace? Son el mal. Son herramientas del error, ellas…", aseguró el cantante.

"Esas zurdas saben que yo sé que ellas saben que yo sé… ¿sabés qué sé yo? Que ellas saben que yo sé que nunca encontraron un pater familias como yo, un macho proveedor, se lo perdieron. Entonces en su resentimientos se dejan adoctrinar. Encima cobran. Son inconscientes", continuó.

"No me gustan que venga una criaturitas a decir 'queremos aborto legal'. No, por favor. O señoras grandes. Yo me ofrezco para juntar a todo este puñado de minorías y ponerlos en la isla Martín García. Ahí le hacemos una súper ciudad. Les doy 15 años", propuso el excantante de Almafuerte y V8.

Además, Iorio defendió las desafortunadas palabras del médico Abel Albino, quien realizó un cuestionado discurso en contra del preservativo en el Senado. "Nos duele ver que el pobre no es igual a nosotros. Lo dijo el doctor Albino. El pobre tiene menos defensas, el pobre tiene menos inteligencia, el pobre siente más el frío, siente más el dolor, y encima no tiene plata. El único tesoro que tiene son sus hijos. ¡Hay que educar para el amor, hijos de puta!", afirmó.

"No les gusta eso a las senadoras, que cuando habla una eminencia tocan el botón del celular porque les están mandando fichas. Hacele cinco preguntas seguidas porque si le dice ¿me repiten la pregunta? podemos decir que está gagá. ¡Pero por supuesto que nadie sale con el preservativo puesto de la casa, querido! Y sepan todos que (los preservativos) se hacen en la India, por 0, 0,5 (sic) centavos y el Estado argentino los compra a 7 pesos cada uno y compra 800 millones por año. ¡Por eso se levantan esas gentes!", completó.