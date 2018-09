Milagro Sala: "Como Cristina, no me arrepiento de nada"

Fotos MILAGRO SALA.

Hoy 08:44 -

La ex líder de Tupac Amaru, Milagro Sala habló ayer desde su casa, en donde cumple prisión domiciliaria y aseguró que se encuentra analizando postularse como candidata a gobernadora para destronar a Gerardo Morales.

"Hemos demostrado que con muy poca plata se pueden hacer muchas cosas. ¡Qué sería si llegásemos a gobernar la provincia! Sueño con recuperar la patria, con la unidad del campo popular. Los dirigentes tienen que pensar en la Patria", manifestó durante una entrevista concedida a AM 530.

"Estoy estudiando y trabajando para ser candidata a gobernadora. Acá el peronismo no es oposición. La única oposición soy yo", aseguró la dirigente social.

Te recomendamos: Aparecieron los cuadernos de Milagro Sala: los entregó un arrepentido

En cuanto a la situación que atraviesa el país, exigió "la unidad del campo popular" y que la "CGT despierte o cambie la conducción para Cristina Kirchner pueda volver a la presidencia.

"Todas las cosas que está viviendo Cristina la fortalecen y nos terminan de convencer a nosotros de que sí somos presos políticos. La quieren frenar a ella y nos quieren frenar a nosotros. Saben que está liderando en las encuestas y que el pueblo pide a gritos a Cristina para recuperar el país, como hicieron con Néstor", agregó.

Tras denunciar que el juez no le permite hacerse revisar en clínicas privadas, cerró su discurso con una célebre frase de la ex presidenta: "Como dijo Cristina, no me arrepiento de nada".