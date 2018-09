El coaching: un camino a la superación

Hoy 11:49 -

El coaching tiene su origen en el campo de los deportes con la figura del coach - entrenador, quién trabaja con equipos o individuos para lograr un desempeño extra-ordinario. El coaching organizacional y personal como disciplina genérica que se extiende más allá del campo de los deportes, surge de esta experiencia.

El objetivo del coaching es asistir a individuos, equipos y organizaciones para superar significativamente sus niveles presentes de desempeño y enfocar sus conversaciones y acciones hacia nuevos umbrales de posibilidades.

¿Cómo lo hace?

El coach trabaja con el individuo o equipo, fundamentalmente en el dominio del lenguaje, con competencias tanto conversacionales como de escucha, en sesiones acotadas en un período de tiempo establecido previamente entre las partes. El coach, trabajará con el cliente (coachee) abordando también en mayor o menor medida aspectos emocionales y corporales para que sean aliados alineados a los objetivos del coachee en lugar de auto-limitaciones. Básicamente se trabaja en dos modalidades:

1. Proceso de coaching: Se trabaja sobre el desafío / meta / proyecto particular propuesto por el individuo / organización, acompañando el coach el proceso con la disciplina específica del coaching, a partir de competencias metodológicas en las fases de indagación, interpretación e innovación.

2. Capacitación (teórica y vivencial) en distinciones organizacionales, relacionales y comunicacionales para equipos de trabajo.

ENTRENAR COACHES EN SERVICIO

“Educar Coaches para facilitar la superación y la transformación personal. Desde la educación sustentada en valores, entrenamos coaches líderes en servicio, que impacten en los distintos ámbitos de la sociedad.”

OTRA POSIBILIDAD, SER EL CAMBIO QUE QUIERES VER EN EL MUNDO.

Los individuos y organizaciones trabajan bajo ciertos paradigmas que limitan las acciones a lo que dichos paradigmas establecen como posible o no posible. Es en el dominio de las interpretaciones de las personas, donde está el po der de la organización, pues lo que para alguien puede ser posible para otro puede no serlo, o lo que alguien ve como un problema otro lo ve como una oportunidad, dependiendo del tipo de observador que sea. Partimos de entender que las personas no tenemos la capacidad de ver las cosas como son sino que son como las vemos. En cómo vemos, y por consiguiente cómo interpretamos lo que sucede, es donde reside en gran medida el umbral de lo posible.

El coach asiste en la brecha entre lo que se declara querer y lo que efectivamente se logra, ya que no hacemos lo que queremos sino lo que podemos, por lo cual es necesario para poder más, incrementar el poder personal y organizacional. El proceso de coaching no es consejería donde el coach aconseja al coachee en cuanto a las decisiones y acciones a tomar, sino que es un proceso donde asiste al coachee para que él mismo se “dé cuenta” de lo que lo limita para entonces superar las barreras que habitan fundamentalmente en su manera de “ver el problema” y le impiden llegar a sus objetivos y encontrar sus propias respuestas.

