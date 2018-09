Pese a ventas del BCRA, el dólar subió 11 centavos a $ 40,53

Hoy 16:51 -

Pese a una nueva intervención del Banco Central en el mercado de contado -sacrificó otros u$s 300 millones- y de futuros, el dólar rebotó 11 centavos este martes a $ 40,53 en bancos y agencias de la city porteña.

Se dio en una jornada en la que el mercado estuvo atento al megavencimiento de Lebac que deberá afrontar la autoridad monetaria y cuyo resultado se conocerá esta tarde.

En el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), la divisa avanzó 20 centavos a $ 39,73. Los mínimos del día se anotaron en los $ 39,60, siete centavos arriba del cierre anterior, un registro que fue superado inmediatamente por la presencia de órdenes de compra que impulsaron subas de la cotización que se detuvo con la primera intervención oficial en niveles de $ 39,75. El volumen operado se mantuvo casi estable (cayó 2%), totalizando u$s 555 millones.

"La presión de la demanda se mantuvo constante por la necesidad de cobertura en un escenario con escasa oferta privada. La regulación oficial fue desplazando su nivel de intervención hacia arriba aceptando un corrimiento de los precios hasta que la divisa norteamericana tocara máximos en los $ 39.80, un valor que la intervención oficial fijó como techo para la fecha", detalló el operador Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio.

"Sin profundidad del lado de la oferta genuina, el principal abastecedor del mercado volvió a ser la autoridad monetaria, que tuvo intervenciones en el segmento de contado y en los mercados de futuros", destacó.

Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios, sostuvo además que "hay que tener en cuenta que estos días ha bajado la liquidación de los exportadores, a unos u$s 40 millones diarios solamente, especulando también con el valor que puede llegar mañana la divisa".

En este contexto, el BCRA anunció que renovará $ 150.000 millones de Lebac de los $ 403.000 millones que vencen y de los cuales los inversores no bancarios poseen $ 300.000 millones.

La entidad que preside Luis Caputo remarcó el viernes pasado que sigue adelante con el plan de eliminación gradual del stock de Lebac (que asciende a más de $ 594.000 millones), y anunció una nueva suba de encajes, entre otras medidas, en pos de contener la presión sobre el mercado cambiario a partir de los pesos que queden libres hoy en el sistema tras la licitación.

Asimismo, señaló que para las entidades bancarias "ofrecerá Notas del Banco Central (NOBAC) a un año de plazo y Letras de Liquidez (LELIQ)". El riesgo de la licitación de Lebac se vincula principalmente con la posibilidad de soltar pesos al mercado y que luego sean volcados al dólar, lo cual impulsaría la demanda ante una limitada oferta, cuyo mayor volumen es abastecido hasta el momento por ventas de reservas del Central.

De cara al duro "test" al que deberá someterse el Banco Central, el Ministerio de Hacienda convocó a una licitación de Letras de Tesoro Capitalizables en pesos, que comenzó hoy y finalizará mañana a las 15.

Por otra parte, cabe destacar que la licitación de letras del BCRA se da en medio de la incertidumbre en la city porteña en torno al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y en medio de una crisis de confianza del mundo inversor hacia la administración de Mauricio Macri.

"Por ahora la expectativa por una ampliación de préstamo del FMI o de adelantos de desembolsos minimiza riesgo de default, baja el riesgo país y mata la expansión monetaria que conlleva la licitación de Lebac", sostuvo el director de EcoGo, Federico Furiase. Y agregó que las tasas en 50% TNA, dólar spot y futuros "operan ligeramente al alza".

En el mercado de dinero entre bancos, el "call money" continuó operando a un promedio del 60%. Las tasas de LEBAC en el mercado secundario ajustaron sus rendimientos al 46%, alineándose con las tasas que pagó el BCRA en la licitación del mes pasado, de esta manera las LECAP del Tesoro se vuelven más atractivas a los potenciales inversores.

En el ROFEX se operaron u$s 596 millones, de los cuales más del 50% se pactó para septiembre y octubre con precios finales a $ 40,31 y $ 42,110 a una tasa del 44,71% y 50,83% TNA, respectivamente. Los plazos subieron al igual que el spot un promedio de veinte centavos.

En el mercado paralelo, el blue cayó 60 centavos a $ 39,75 y se mantuvo por debajo del oficial, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño.

Por último, las reservas del Banco Central cayeron el lunes u$s 389 millones y terminaron debajo de los u$s 50.000 millones (en u$s 49.620 millones).