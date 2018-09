CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 19 de septiembre de 2018

19/09/2018 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

09.30 NICK JR.

10.30 MORFI TODOS A LA MESA

11.30 TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI TODOS A LA MESA (CONTINÚA)

12.30 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN

14.00 TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 LA VENGANZA DE IFFET

17.45 UNA PARTE DE MI

18.45 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL

21.30 100 DÍAS PARA ENAMORARSE

22.30 MONO BINGO

22.40 TÓMBOLA NOCTURNA

23.00 100 DÍAS PARA ENAMORARSE (CONTINÚA)

23.45 TODO POR MI HIJA

00.30 KARA PARA ASK

01.00 #HASHTAGVIAJEROS

01.05 STAFF

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

18.45 AMÉRICA

21.15 INTRATABLES

CANAL 9

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

17.15 HISTORIAS DE CIENCIA

17.30 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL SHOW

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 MI HERMANO ES UN CLON

CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 PASIÓN POR ELTURF

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN

15.00 RUIDO DE MOTORES

15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

16.30 QUIÉN NOS ENTIENDE

17.00 CULTURAR TV

18.00 VA DE NUEVO

18.30 CIRCUITO ARGENTINA

19.00 MORENA TV

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 DE A DOS

21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

22.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

23.00 DALE FERRO

CANAL4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

11.30 CONCIERTO EXPRESS

12.30 NOTI EXPRESS PRIMERA EDICIÓN

13.00 POLI 24

13.30 MUNDO RALLY

14.00 DEPORTE EXPRESS. MUNDO MITRE

16.00 LA OVALADA

17.30 SEGUI EN LA TARDE

19.00 TE QUIERO BANDA

19.30 SEGURIDAD VIAL

20.00 40 GRADOS TV

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL

22.00 SOLO FÚTBOL

23.00 LA FIJA

23.30 TENDENCIAS SANTIAGO

PELÍCULAS

CINEMAX

12.16 ROBANDO VIDAS

02.12 NEGOCIOS RIESGOSOS

04.03 LA TERNURA

06.16 FESTIVAL DE LOS CABOS. UN DESTINO DE PELÍCULA

06.38 CADENA DE FAVORES

09.04 FESTIVALES PANAMÁ 2018 VR. CINEMAX PAN

09.30 MINI ESPÍAS Y LOS LADRONES DEL TIEMPO 4

11.11 PADDINGTON

12.57 LA DAMA DE ORO

14.57 CADENA DE FAVORES

15.24 PADDINGTON

19.12 ROBIN HOOD

22.00 CERDOS Y DIAMANTES

11.58 BUENOS MUCHACHOS

TNT

03.24 ROSARIO TIJERAS

04.14 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE

07.19 HOMBRES DE NEGRO 3

09.14 SOY ESPÍA

11.00 EL ÚLTIMO SAMURAI

13.43 LA BATALLA DE RIDDICK

15.49 LO MEJOR DE LOS EMMYS®

15.52 GOLPE BAJO. EL JUEGO FINAL

17.54 LO MEJOR DE LOS EMMYS®

17.57 LA PROPUESTA

20.04 INTENSA MENTE

22.00 300

00.10 LO MEJOR DE LOS EMMYS®

00.13 DESTINO FINAL 2

01.45 EL JUSTICIERO

TCM

00.36 LOBO

02.52 DARKMAN. EL ROSTRO DE LA VENGANZA

04.27 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

06.57 CASADOS CON HIJOS

07.23 CASADOS CON HIJOS

07.49 LA NIÑERA

08.12 LA NIÑERA

08.35 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.24 CASADOS CON HIJOS

09.50 CASADOS CON HIJOS

10.15 LA NIÑERA

10.38 LOBO

12.54 GODZILLA

15.30 LA MALDICIÓN DE LAS BRUJAS

17.47 MATILDA

19.35 KARATE KID

22.00 PERFECTO ASESINO, EL

23.59 DARKMAN. EL ROSTRO DE LA VENGANZA

SPACE

01.32 SPL3. PARADOJA

PARADOX SPL3

03.17 SECRETOS MORTALES

04.45 HOLLYWOOD ONE ON ONE 2018

06.00 ATRAPADA EN LA OSCURIDAD

07.07 LA BRÚJULA DORADA

09.12 EL REY ESCORPIÓN - EL NACIMIENTO DEL GUERRERO

11.23 EL REY ESCORPIÓN 4. LA BÚSQUEDA DEL PODER

13.30 2012

16.32 BOURNE. EL ULTIMATUM

18.43 PIRATAS DEL CARIBE - EN EL FIN DEL MUNDO

22.00 DESTINO FINAL 5

23.47 DURO DE MATAR 3. LA VENGANZA

A DÓNDE IR

CASA DEL BICENTENARIO (MENDOZA Y OLAECHEA)

+DOMINGO 23, A LAS 18, “LA NUEVA CUMBIA” OFRECERÁ UN SHOW EN EL CICLO “RECITALES DE SADAIC”.

TEATRO LA CASA (PASAJE SAN LORENZO Nº 2699-2799)

*SÁBADO 29, A LAS 22, AVEMANTHRA CELEBRARÁ SUS 25 AÑOS DE TRAYECTORIA. BANDA INVITADA: PIRÁMIDE DE PARANOIA.

*SÁBADO 6 DE OCTUBRE, A LAS 22, VULGARM SAJRAS Y VYSCERYS.

*JUEVES 11 DE OCTUBRE, LAS DIFERENCIAS Y SAPERE AURE.

*SÁBADO 13 DE OCTUBRE, A LAS 22, LOS KARANES Y BANDAS DE ROCK LOCAL.

CASA TERRAVIVA (SAN MARTÍN Y SANTA FE)

*VIERNES 28, ARIEL CAMAÑO PRESENTA ATRAPASUEÑOS. ACTUARÁN LOS NOMBRADORES

DEL ALBA, FACUNDO TORO, “DEMI” CARABAJAL, MAITÉ, ALEJANDRO DÍAZ, MAXI MENDIETA Y RODRI SALVATIERRA.

CASA FOLCLORISTA (PARQUE AGUIRRE)

LOS MIÉRCOLES Y VIERNES, DE 20 A 21.30, SE DICTAN CLASES DE “DANZAS FOLCLÓRICAS ARGENTINAS”, DESTINADAS A ADOLESCENTES Y ADULTOS.

MILONGA DE PLAZA LUGONES (ROCA Y AVELLANEDA)

LOS DOMINGOS, A LAS 21, CON ENTRADA GRATUITA, LA MILONGA DE PLAZA LUGONES TE INVITA A BAILAR TANGOS Y MILONGAS.

SUNSTAR

HOTEL TRANSYLVANIA 3

(3D)

ANIMACIÓN (ATP)

HASTA EL 19/09 17:20 (Cast)

MEGALODÓN (3D)

TERROR, CIENCIA FICCIÓN (13 años)

HASTA EL 19/09 19:30 (Cast)

LA MONJA (2D)

TERROR (+13 AÑOS)

HASTA EL 19/09 17:30 (Cast) 20:00

(Subt) 21:50 (cast ) 22:10 (Subt)

22:30 (Subt)

ACUSADA (2D)

DRAMA (+13 AÑOS)

HASTA EL 19/09 17:00 (Cast) 19:30

(Cast) 22:00 (Cast)

HOTEL TRANSYLVANIA 3

(2D)

ANIMACIÓN (ATP)

HASTA EL 19/09 16:40 (Cast)

EL JUSTICIERO 2 (2D)

ACCIÓN (+13 AÑOS)

HASTA EL 19/09 18:00 (Cast)

TODOS LO SABEN (2D)

DRAMA (+13 AÑOS)

HASTA EL 19/09 19:00 (Cast)

JÓVENES TITANES EN ACCIÓN

(2D)

ANIMACIÓN (ATP)

HASTA EL 19/09 16:10 (Cast)

EL ÁNGEL (2D)

POLICIAL (+16 AÑOS)

HASTA EL 19/09 20:25 (Cast) 22:45

(Cast)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES

SIN PREVIO AVISO

HÍPER LIBERTAD

ACUSADA 2D APTA 16 AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 2D 19:45 - 22:40

LA MONJA 2D APTA 13 AÑOS C/

RESERVA

CASTELLANO 2D 17:00 - 19:10 -

20:00 - 21:20 - 22:20 - 23:30

SUBTITULADA 2D 22:20 - (SÓLO EL

JUEVES)

HOTEL TRANSYLVANIA 3 ATP

CASTELLANO 2D 17:45

MEGALODÓN APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:15

PRECIO DE LAS ENTRADAS

2D Entrada general: $150,

hubilados, focentes y rstudiantes:

$90 todos los días

3D Entrada heneral: $160.

Jubilados, focentes y estudiantes:

$95 todos los días.

HASTA EL 19-11-18, domingos a jueves

50% cine argentino