CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 19 de septiembre de 2018
Por El Liberal
19/09/2018 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 LIBERTAD DE OPINIÓN
09.30 NICK JR.
10.30 MORFI TODOS A LA MESA
11.30 TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI TODOS A LA MESA (CONTINÚA)
12.30 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN
14.00 TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
17.00 LA VENGANZA DE IFFET
17.45 UNA PARTE DE MI
18.45 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL
21.30 100 DÍAS PARA ENAMORARSE
22.30 MONO BINGO
22.40 TÓMBOLA NOCTURNA
23.00 100 DÍAS PARA ENAMORARSE (CONTINÚA)
23.45 TODO POR MI HIJA
00.30 KARA PARA ASK
01.00 #HASHTAGVIAJEROS
01.05 STAFF
01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
18.45 AMÉRICA
21.15 INTRATABLES
CANAL 9
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CINE CLÁSICO
17.15 HISTORIAS DE CIENCIA
17.30 PAKAPAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIAS
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.15 LOS ESPECIALISTAS DEL SHOW
17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 MI HERMANO ES UN CLON
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 PASIÓN POR ELTURF
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN
15.00 RUIDO DE MOTORES
15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN
16.30 QUIÉN NOS ENTIENDE
17.00 CULTURAR TV
18.00 VA DE NUEVO
18.30 CIRCUITO ARGENTINA
19.00 MORENA TV
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 DE A DOS
21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
22.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
23.00 DALE FERRO
CANAL4
08.30 PULSO URBANO
10.00 SERIES ANIMADAS
11.30 CONCIERTO EXPRESS
12.30 NOTI EXPRESS PRIMERA EDICIÓN
13.00 POLI 24
13.30 MUNDO RALLY
14.00 DEPORTE EXPRESS. MUNDO MITRE
16.00 LA OVALADA
17.30 SEGUI EN LA TARDE
19.00 TE QUIERO BANDA
19.30 SEGURIDAD VIAL
20.00 40 GRADOS TV
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL
22.00 SOLO FÚTBOL
23.00 LA FIJA
23.30 TENDENCIAS SANTIAGO
PELÍCULAS
CINEMAX
12.16 ROBANDO VIDAS
02.12 NEGOCIOS RIESGOSOS
04.03 LA TERNURA
06.16 FESTIVAL DE LOS CABOS. UN DESTINO DE PELÍCULA
06.38 CADENA DE FAVORES
09.04 FESTIVALES PANAMÁ 2018 VR. CINEMAX PAN
09.30 MINI ESPÍAS Y LOS LADRONES DEL TIEMPO 4
11.11 PADDINGTON
12.57 LA DAMA DE ORO
14.57 CADENA DE FAVORES
15.24 PADDINGTON
19.12 ROBIN HOOD
22.00 CERDOS Y DIAMANTES
11.58 BUENOS MUCHACHOS
TNT
03.24 ROSARIO TIJERAS
04.14 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE
07.19 HOMBRES DE NEGRO 3
09.14 SOY ESPÍA
11.00 EL ÚLTIMO SAMURAI
13.43 LA BATALLA DE RIDDICK
15.49 LO MEJOR DE LOS EMMYS®
15.52 GOLPE BAJO. EL JUEGO FINAL
17.54 LO MEJOR DE LOS EMMYS®
17.57 LA PROPUESTA
20.04 INTENSA MENTE
22.00 300
00.10 LO MEJOR DE LOS EMMYS®
00.13 DESTINO FINAL 2
01.45 EL JUSTICIERO
TCM
00.36 LOBO
02.52 DARKMAN. EL ROSTRO DE LA VENGANZA
04.27 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
06.57 CASADOS CON HIJOS
07.23 CASADOS CON HIJOS
07.49 LA NIÑERA
08.12 LA NIÑERA
08.35 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.24 CASADOS CON HIJOS
09.50 CASADOS CON HIJOS
10.15 LA NIÑERA
10.38 LOBO
12.54 GODZILLA
15.30 LA MALDICIÓN DE LAS BRUJAS
17.47 MATILDA
19.35 KARATE KID
22.00 PERFECTO ASESINO, EL
23.59 DARKMAN. EL ROSTRO DE LA VENGANZA
SPACE
01.32 SPL3. PARADOJA
PARADOX SPL3
03.17 SECRETOS MORTALES
04.45 HOLLYWOOD ONE ON ONE 2018
06.00 ATRAPADA EN LA OSCURIDAD
07.07 LA BRÚJULA DORADA
09.12 EL REY ESCORPIÓN - EL NACIMIENTO DEL GUERRERO
11.23 EL REY ESCORPIÓN 4. LA BÚSQUEDA DEL PODER
13.30 2012
16.32 BOURNE. EL ULTIMATUM
18.43 PIRATAS DEL CARIBE - EN EL FIN DEL MUNDO
22.00 DESTINO FINAL 5
23.47 DURO DE MATAR 3. LA VENGANZA
A DÓNDE IR
CASA DEL BICENTENARIO (MENDOZA Y OLAECHEA)
+DOMINGO 23, A LAS 18, “LA NUEVA CUMBIA” OFRECERÁ UN SHOW EN EL CICLO “RECITALES DE SADAIC”.
TEATRO LA CASA (PASAJE SAN LORENZO Nº 2699-2799)
*SÁBADO 29, A LAS 22, AVEMANTHRA CELEBRARÁ SUS 25 AÑOS DE TRAYECTORIA. BANDA INVITADA: PIRÁMIDE DE PARANOIA.
*SÁBADO 6 DE OCTUBRE, A LAS 22, VULGARM SAJRAS Y VYSCERYS.
*JUEVES 11 DE OCTUBRE, LAS DIFERENCIAS Y SAPERE AURE.
*SÁBADO 13 DE OCTUBRE, A LAS 22, LOS KARANES Y BANDAS DE ROCK LOCAL.
CASA TERRAVIVA (SAN MARTÍN Y SANTA FE)
*VIERNES 28, ARIEL CAMAÑO PRESENTA ATRAPASUEÑOS. ACTUARÁN LOS NOMBRADORES
DEL ALBA, FACUNDO TORO, “DEMI” CARABAJAL, MAITÉ, ALEJANDRO DÍAZ, MAXI MENDIETA Y RODRI SALVATIERRA.
CASA FOLCLORISTA (PARQUE AGUIRRE)
LOS MIÉRCOLES Y VIERNES, DE 20 A 21.30, SE DICTAN CLASES DE “DANZAS FOLCLÓRICAS ARGENTINAS”, DESTINADAS A ADOLESCENTES Y ADULTOS.
MILONGA DE PLAZA LUGONES (ROCA Y AVELLANEDA)
LOS DOMINGOS, A LAS 21, CON ENTRADA GRATUITA, LA MILONGA DE PLAZA LUGONES TE INVITA A BAILAR TANGOS Y MILONGAS.
SUNSTAR
HOTEL TRANSYLVANIA 3
(3D)
ANIMACIÓN (ATP)
HASTA EL 19/09 17:20 (Cast)
MEGALODÓN (3D)
TERROR, CIENCIA FICCIÓN (13 años)
HASTA EL 19/09 19:30 (Cast)
LA MONJA (2D)
TERROR (+13 AÑOS)
HASTA EL 19/09 17:30 (Cast) 20:00
(Subt) 21:50 (cast ) 22:10 (Subt)
22:30 (Subt)
ACUSADA (2D)
DRAMA (+13 AÑOS)
HASTA EL 19/09 17:00 (Cast) 19:30
(Cast) 22:00 (Cast)
HOTEL TRANSYLVANIA 3
(2D)
ANIMACIÓN (ATP)
HASTA EL 19/09 16:40 (Cast)
EL JUSTICIERO 2 (2D)
ACCIÓN (+13 AÑOS)
HASTA EL 19/09 18:00 (Cast)
TODOS LO SABEN (2D)
DRAMA (+13 AÑOS)
HASTA EL 19/09 19:00 (Cast)
JÓVENES TITANES EN ACCIÓN
(2D)
ANIMACIÓN (ATP)
HASTA EL 19/09 16:10 (Cast)
EL ÁNGEL (2D)
POLICIAL (+16 AÑOS)
HASTA EL 19/09 20:25 (Cast) 22:45
(Cast)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES
SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
ACUSADA 2D APTA 16 AÑOS ESTRENO
CASTELLANO 2D 19:45 - 22:40
LA MONJA 2D APTA 13 AÑOS C/
RESERVA
CASTELLANO 2D 17:00 - 19:10 -
20:00 - 21:20 - 22:20 - 23:30
SUBTITULADA 2D 22:20 - (SÓLO EL
JUEVES)
HOTEL TRANSYLVANIA 3 ATP
CASTELLANO 2D 17:45
MEGALODÓN APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 17:15
PRECIO DE LAS ENTRADAS
2D Entrada general: $150,
hubilados, focentes y rstudiantes:
$90 todos los días
3D Entrada heneral: $160.
Jubilados, focentes y estudiantes:
$95 todos los días.
HASTA EL 19-11-18, domingos a jueves
50% cine argentino