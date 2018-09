Se reprogramó la fecha 20

19/09/2018 -

El domingo pasado no se disputó la vigésima fecha del Torneo Anual de la Liga de Fútbol Infantil (Lifi), debido a la lluvia, por lo que la comisión directiva decidió reprogramar esa jornada para este domingo 23 de septiembre.

El programa es el siguiente: Tricolor vs. Galguitos, Lawn Tennis vs. Estrella Roja, Estrella del Sur vs. Ferroviaritos, Comercio vs. Donis, Golcito vs. Sarmiento y Valoy vs. Niños Unidos. Tendrá fecha libre Güemes. Además, para el viernes 21 de septiembre se adelantará el partido de la fecha 21 entre Sarmiento y Valoy.

Cumplidas 19 fechas, las principales posiciones son:

Cat. 2005: Donis 53; Sarmiento 43 (1 partido menos); Güemes 36 (-1); Valoy 30; Lawn Tennis 26; Estrella Roja, Golcito 22; Comercio (-1) 21; Galguitos 15.

Cat. 2006: Donis 46; Valoy, Sarmiento (-1) 44; Güemes (-1) 43; Estrella del Sur 30; Tricolor (-1) 25.

Cat. 2007: Sarmiento (-1) 49; Lawn Tennis 47; Donis 41; Comercio (-1) 34; Güemes (-1) 32; Valoy 29.

Cat. 2008: Donis 50; Valoy 44; Güemes (-1) 43; Sarmiento (-1) 37; Estrella Roja 32; Niños Unidos 24.

Cat. 2009: Donis (-1) 43; Lawn Tennis 41; Sarmiento (-1) 40; Estrella del Sur (-1) 30; Estrella Roja 29.