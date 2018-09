El Anual continuará con la disputa de la 21ª fecha

19/09/2018 -

El próximo sábado se pondrá en juego la vigésimo primera fecha del Campeonato Anual que organiza la Asociación de Fútbol Infantil Santiagueño, para sus distintas categorías. Esta nueva jornada comenzará a las 9 y se jugará íntegramente en el predio del Gremio Municipal.

La programación se destaca por la gran cantidad de encuentros a jugarse. La competencia transita las últimas jornadas y los puntos en juego, serán claves para las aspiraciones de los equipos.

Muchos lograron establecer una buena ventaja, pero no podrán descuidarse, porque otros intentarán descontar puntos.

La programación completa se detalla a continuación.

Cartelera

Categoría 2005: 9, Jorge Donis vs. Campeones del 28; 9.50, Café Rodríguez vs. Juventud Ferroviaria; 11.30, Walter Toloza vs. Vinalar; 10.30, Atlas vs. Cebollita; 11, Güemes vs. Yanda; 10, Candy vs. Los Quiroga; 12, Junior vs. Las Pulgas.

Categoría 2006: 9, Escuela de Norte Ernesto Oliva vs. Pintos; 9, Las Pulgas vs. Atlas; 9.30, Güemes vs. Sportivo Santiago; 9.30, Yanda vs. Cebollitas; 10, Niños Unidos vs. Café Rodríguez; 10, Los Quiroga vs. Candy; 10.30, Jorge Donis vs. Juventud Ferroviaria.

Categoría 2007: 10.30, Walter Toloza vs. Real; 11, Las Pulgas vs. Los Peques; 11, Atlas vs. Vinalar; 11.30, Los Quiroga vs. Orlando Leiva; 12, Cebollitas vs. Sportivo Santiago; 12, Jorge Donis vs. Café Rodríguez; 12.30, Junior vs. Atlético Santiago.

Categoría 2008: 12.30, Niños Felices vs. Las Pulgas; 13, Walter Toloza vs. Junior; 13, Raúl Pintos vs. Atlas; 13.30, Jorge Donis vs. Los Quiroga; Niños Unidos vs. Vinalar; 12.30, Café Rodríguez vs. Atl. Santiago; 13, Los Peques vs. O. Leiva.

Categoría 2009: 9. Las Pulgas vs. Los Peques; 9.30, Güemes vs. Escuela del Norte Ernesto Oliva; 10, Yanda vs. Real; 10.30, Cebollitas vs. Juventud Ferroviaria; 11, Atlas vs. Atlético Santiago; 11.30, Jorge Donis vs. Los Quiroga; 12, Niños Unidos vs. Vinalar.

Más partidos Categoría 2010: 9, Juventud Ferroviaria vs. Atlético Santiago; 9.30, Las Pulgas vs. Real; 10, Orlando Leiva vs. Junior; 11, Walter Toloza vs. Niños Unidos; 11.30, Los Quiroga vs. Niños Felices; 12, Raúl Pintos vs. Güemes.

Categoría 2011/12: 12.30, Raúl Pintos vs. Güemes; 12.30, Café Rodríguez vs. Atlético Santiago; 13, Juventud Ferroviaria vs. Café Rodríguez; 13, Los Peques vs. Orlando Leiva; 12.30, Atlas vs. Las Pulgas; 13, Real vs. Los Peques.