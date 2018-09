Fotos Análisis del proyecto del Presupuesto Nacional 2019

19/09/2018 -

Acaso ¿vale la pena mantener un equilibrio económico, financiero, fiscal y sobre todo político, con esta discriminación que hace la Nación, ajustando solo a los sectores más vulnerables? ¿Y en desmedro, implementando políticas que protegen a las grandes empresas y a los que más tienen? Evidentemente la respuesta es no, porque se está sometiendo a aberrantes ajustes a los sectores de más bajos recursos, los más vulnerables; se está atentando contra la clase media y baja. Es imposible mantener ese ansiado equilibrio con estas implicancias sociales. Cómo lograrlo, si está en riesgo la salud pública, la educación gratuita y de calidad, la posibilidad de una vivienda digna, sin garantizar un transporte público, ¿la falta de apoyo al desarrollo de la ciencia y la tecnología? ¿Con esta realidad a la vista, debemos soportar y seguir creyendo? Con la inflación y la devaluación, el salario se deteriora aceleradamente, lo que se viene es mayor recesión e inevitablemente, la caída del empleo. El resultado es que todo se traslada a los precios de los productos, con ello, "Los sectores económicamente vulnerables son siempre los más perjudicados". Luego de reiteradas y numerosas reuniones entre funcionarios nacionales y representantes de todas las provincias; los esfuerzos de consenso de llevar nuevas ideas, de sumar, de ser más argentino que nunca, para desarrollar un presupuesto equilibrado, sin déficit, pero sin perder la equidad, fueron en vano. Hoy tenemos un proyecto de presupuesto anual de la Administración Pública Nacional muy poco creíble, con números irrisorios, con proyecciones inviables, no muestra ni siquiera la realidad actual ni mucho menos la proyección de lo que se viene para el 2019.- Se prevé, que la economía no crezca, un valor dólar inferior al actual, inflación prácticamente a la mitad del real porcentaje, pero el interior de la Argentina, vamos a tener quita de subsidios de transporte, de energía y la lista continúa. No podemos olvidar que cuando le transfieren el gasto de policía a los porteños, para compensar el mismo, le aumentan la alícuota de la coparticipación de impuestos del 1.4% al 3.75% más del doble. Amparándose en el artículo 75 inciso 2 de Nuestra Carta Magna, CCN. De esta manera, si sos porteño te paso el gasto pero por abajo también te doy los recursos para que los pagues y para que los porteños puedan caminar tranquilos en la calle. Si sos del interior, te dejo de mandar la plata quedando los pobres fuera del sistema y es un sálvese quien pueda, sin vacunas, sin planes de salud, de medicamentos y la "culpa" es de cada provincia. Las soluciones mágicas propuestas en estos últimos años fue reducir los gastos corrientes (sueldos, alquileres, gastos de funcionamiento, etc.), y tomar préstamos para financiar obras públicas en dólares, que en aquel entonces cotizaba a $18 y hoy se ven estas provincias con una obligación de amortización de deuda a un dólar de $40. Felizmente este no fue el caso de nuestra Provincia, que desde un principio se optó por no recurrir al endeudamiento, continuando con políticas de inversión y desarrollo manteniendo la prudencia en el gasto y el equilibrio financiero. Nos queda decir que este esquema económico financiero, no muestra números reales, por lo que condicionan a la clase política y someten a variables poco previsibles para que la situación de las Provincias mejore, algún fenómeno económico que genere una ganancia para compensar el esfuerzo de cada uno. El compromiso de salir adelante es de todos, y no podemos soñar con un mejor presente y futuro sin rememorar el pasado. Tenemos la obligación de recordar a personajes que hicieron de nuestro país un lugar digno para vivir. Yrigoyen, San Martín, Belgrano, Perón, Alfonsín, lucharon de manera incansable para que tengamos un país libre, con justicia social, en donde se respeten los derechos de todos los ciudadanos. El mejor y más justo homenaje que podemos hacer es no permitir que todo lo obtenido quede simplemente en la historia.