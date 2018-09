Lawn Tennis se quedó con la última plaza de semis

Fotos REPUNTE. El elenco rojiblanco logró cuatro triunfos seguidos y ello le posibilitó volver a la pelea.

Lawn Tennis se quedó con la última plaza para las semifinales del Torneo Anual 50º Aniversario de la USR al derrotar a Santiago Rugby por 31 a 14, con punto bonus, y aprovechar la caída de Añatuya ante el puntero e invicto Olímpico, por lo que se quedó con el cuarto lugar y enfrentará justamente al Negro de La Banda en semis. Aún cuando quedan algunos partidos pendientes de resolución, los cuatro clasificados no se alterarán, aunque debe dilucidarse si Amigos Rugby de Fernández u Old Lions se quedan con el segundo puesto y por ende, con la ventaja deportiva para semis. El foco de atención estuvo en Lawn Tennis y Olímpico, ya que se definía al último clasificado entre los del parque Aguirre y los añatuyenses, que llegaron con el mismo puntaje, aunque Añatuya tiene pendiente un juego.

Los rojiblancos con cuatro triunfos consecutivos lograron distanciarse 5 de Añatuya, que en La Banda le dio pelea al líder Olímpico, pero terminó perdiendo 14 a 5 y quedó sin chances.

Es que aún obteniendo 5 puntos de su partido pendiente ante Fernández RC, Añatuya lo máximo que lograría sería igualar la línea de Lawn Tennis, pero como el equipo de la Capital ganó el partido entre ambos, su clasificación ya está asegurada. También está garantizada una de las semifinales, entre Olímpico y LawnTennis. Los de La Banda han cumplido una campaña espectacular, con 9 triunfos y definirán como locales al tener ventaja deportiva. El otro cruce de semis Amigos y Old Lions, aunque resta determinar quién tendrá ventaja. Amigos no jugó ya que hubo una serie de irregularidades administrativas en Unse y el Tribunal de Disciplina deberá resolver. Si le dan por ganado a Amigos, será el segundo, caso contrario, habrá que esperar lo que se resuelva del partido no programado entre Old Lions y Sanavirones.