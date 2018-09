"Las Ratamigas", en Las Termas

19/09/2018 -

LAS TERMAS, Río Hondo (C) Pequeños que asisten a los Jardines de Infantes municipales y provinciales compartieron una obra de teatro infantil, "Las Ratamigas". La misma tuvo lugar en la Casa de la Cultura y la Historia del Bicentenario y logró captar la atención de los alumnos de los jardines del medio que disfrutaron de una pícara aventura de teatro que trata como una ratita decidió no convidar más de su queso a su amiga la rata Marta para darle una lección: que aprenda a conseguir su propio queso desafiando al gato Claudio. Pero la rata Marta que es muy miedosa no se dará por vencida hasta lograr que le convide de su quesito.

La dirección y actuación de la obra estuvo a cargo de María Emilia Bianchi y Paola Morales, el sonido estuvo a cargo de Daniela Ríos. El espectáculo cuenta con el apoyo del Instituto Nacional de Teatro y estuvo coordinado por la Dirección municipal de Cultura.