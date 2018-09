Barón ya no está de novia con Rodrigo

19/09/2018 -

No le duran las parejas a la actriz y cantante Jimena Barón. La artista confesó que se separó de Rodrigo Romero, el protagonista de la película del "Potro" Rodrigo, con quien estaba viviendo un intenso romance.

Consultada por Marcelo Tinelli sobre su presente amoroso, Jimena reveló: "Sí, estoy separada. A mí no me va bien, ya lo dije. En la previa me vieron extraña, todos me preguntaron, estaba rara. Y el Bailando nunca ayuda. Qué le voy a hacer. Final..." Y como si faltara algo, en su Instagram, subió fotos para el infarto y escribió: "Si, me separé. Y me parece súper sutil y refinado contarlo con estas fotos".