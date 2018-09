Fotos Miguel Carignano: el piloto que participa y conmueve en el "Santiago Adentro"

El Santafesino Miguel Carignano de 42 años de edad, es uno de los protagonistas del Santiago Adentro, quien es conocido por su enorme capacidad para hacer amigos y dejar impregnado entre otros pilotos su espíritu contagioso de superación personal.

Miguel quien compite en la categoría Motos, conduce, acelera y frena con la mano derecha, mientras que solo apoya su antebrazo en el manillar izquierdo, única manera de poder llevar su máquina por la falta de su otra extremidad.

“Yo nací sin esa extremidad a causa de una vacuna que se le daba a las embarazadas y que resultó muy perjudicial para muchos recién nacidos. Ese fue mi caso también”

“Puedo estar orgulloso conmigo mismo porque superé todo lo que muchos me dijeron o pensaron que nunca lograría. Mis padres me demostraron a su manera que me debía defender ante cualquier adversidad solo y aunque no entendía la forma en la que me lo hacían notar, con el tiempo y los años les agradezco, porque me demostraron que la compasión no era la manera”.

“Cuando era solo un niño mi papá no me ataba los cordones, el me miraba y restándole importancia a mi pedido, solo me decía “Vos podés”. A los 8 años ya sabía atarme los cordones y toda mi vida fue un constante aprendizaje de un mundo que claramente no estaba hecho para mí, pero aprendí que con esfuerzo y decisión podría torcer las cosas a mi favor y tener finalmente una vida como la de cualquier otra persona”.

Miguel quien viajó solo, afrontó el desafío con su moto, sin asistencia, con una bolsa de dormir y un colchón, dejó todo su talento para pilotar en los caminos más complicados y llegó a la bandera a cuadros donde fue recibido por su familia quien lo sorprendió, el público lo vivó y lloró junto a él. Miguel se convirtió una vez más en un héroe del Santiago Adentro, pero ante todo, de la vida que moldeó a su antojo y decisión.