Una siniesta canción infantil aterrorizó las noches de una ciudad británica

Hoy 16:29 -

Una historia parecida a una película de terror se produjo en Ipswich, ciudad ubicada en el condado de Suffolk, Reino Unido. Durante más de un año, residentes de las afueras de la urbe se despertaron de noche por una espeluznante canción infantil que, proveniente de un origen desconocido, sonaba repetitivamente.

La siniestra tonada 'It's Raining, It's Pouring' –que relata la historia de un anciano que se golpeó en la cabeza y no pudo despertarse- a veces sonaba una vez, otras se repetía a lo largo de horas por toda la noche, reporta The Independent. Según señaló al rotativo la vecina Alice Randle, "la cantaba lo que parecía ser un niño pequeño", y eso la hacía "muy inquietante". "La gente ha dicho que es como algo de Freddie Krueger", añadió.

Cansada de la siniestra experiencia, la mujer reportó el caso a la junta municipal de la ciudad, cuyos empleados por fin rastrearon el origen de la canción hasta ubicarlo en un almacén situado en un polígono industrial: resultó ser una suerte de alarma para espantar a potenciales ladrones, y sonaba continuamente porque las arañas activaban los sensores de movimiento.

Los propietarios del almacén descubrieron además que la alarma, diseñada para ser escuchada solo en su propiedad, estaba puesta a un volumen demasiado alto. "Hablamos con la residente que nos llamó la atención, y la hemos ajustado para que no vuelva a suceder", aseguraron.

Una historia parecida a una película de terror se produjo en Ipswich, ciudad ubicada en el condado de Suffolk, Reino Unido. Durante más de un año, residentes de las afueras de la urbe se despertaron de noche por una espeluznante canción infantil que, proveniente de un origen desconocido, sonaba repetitivamente.



La siniestra tonada 'It's Raining, It's Pouring' –que relata la historia de un anciano que se golpeó en la cabeza y no pudo despertarse- a veces sonaba una vez, otras se repetía a lo largo de horas por toda la noche, reporta The Independent. Según señaló al rotativo la vecina Alice Randle, "la cantaba lo que parecía ser un niño pequeño", y eso la hacía "muy inquietante". "La gente ha dicho que es como algo de Freddie Krueger", añadió.



Cansada de la siniestra experiencia, la mujer reportó el caso a la junta municipal de la ciudad, cuyos empleados por fin rastrearon el origen de la canción hasta ubicarlo en un almacén situado en un polígono industrial: resultó ser una suerte de alarma para espantar a potenciales ladrones, y sonaba continuamente porque las arañas activaban los sensores de movimiento.



Los propietarios del almacén descubrieron además que la alarma, diseñada para ser escuchada solo en su propiedad, estaba puesta a un volumen demasiado alto. "Hablamos con la residente que nos llamó la atención, y la hemos ajustado para que no vuelva a suceder", aseguraron.