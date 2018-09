Jimena Baron hizo publico que está soltera con una infartante foto

Notas Relacionadas

Hoy 17:27

Jimena Baron se separó de Rodrigo Romero, el actor que interpreta a Rodrigo Bueno en la película de "El Potro". A raíz de eso, la actriz publicó una infartante foto que dejó sin aliento a sus seguidores.

"Si, me separé.Y me parece súper sutil y refinado contarlo con estas fotos", escribió la cantante en su publicación donde se la ve luciendo un top negro y una diminuta tanga leopardo.

El posteo consiguió más de 377 mil 'me gusta' y miles de comentarios alabando su belleza.

