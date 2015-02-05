CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 20 de septiembre de 2018
Por El Liberal
20/09/2018 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINÚA)
12.30 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 CORTÁ POR LOZANO
17.00 LA VENGANZA DE IFFET
17.45 UNA PARTE DE MÍ
18.45 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.30 LOS SIMPSONS
21.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE (CONTINÚA)
23.30 TODO POR MI HIJA
00.15 KARA PARA ASK
00.45 STAFF
01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
18.45 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
CANAL 9
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CINE CLÁSICO
17.30 PAKAPAKA
18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
19.00 TPA NOTICIAS
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 LOS ESPECIALISTAS DEL SHOW
17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 MI HERMANO ES UN CLON
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 CIRCUITO ARGENTINA
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 PARA TODA MUJER
16.00 TICKET AL SHOW
17.00 EN ARMONIA
17.30 DE A DOS
18.00 VA DE NUEVO
18.30 SÁBADO SAGRADO
19.30 GIGANTES DEL SUD
20.30 ESTUDIO ABIERTO
21.00 EL PODIO
21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
22.30 PASIÓN POR ELTURF
23.00 DALE FERRO
CANAL4
08.30 PULSO URBANO
10.00 SERIES ANIMADAS
11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE
12.30 NOTI EXPRESS PRIMERA EDICIÓN
13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD
13.30 LA FIJA
14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
14.30 LIGA COMERCIAL
15.00 NUESTRO FÚTBOL
17.30 SEGUÍ EN LA TARDE
19.00 POLI 24
19.30 PUERTO PESCA
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL
PELÍCULAS
CINEMAX
02.53 EL PANTANO
04.41 SOBREVIVIENDO A THE POLICE
06.19 EL GIGANTE DE HIERRO
07.58 LAS MUJERES VERDADERAS TIENEN CURVAS
09.39 MÁS ALLÁ DEL CIELO
11.31 DESCENDIENTES 2. VAN A CAER
13.47 LA BAMBA
16.00 MÁS ALLÁ DEL CIELO
17.53 HOP. REBELDE SIN PASCUA
19.43 DESCENDIENTES 2. VAN A CAER
22.00 EL BARCO FANTASMA
23.45 EL LOBO DE WALL STREET
TNT
04.11 ROSARIO TIJERAS
05.01 BUZZ - SEASON 7
06.00 SOY ESPÍA
07.34 TERROR A BORDO
09.38 MAL EJEMPLO
11.36 MISS SIMPATÍA 2. ARMADA Y FABULOSA
13.53 LA ENTREGA INMEDIATA
15.34 LA PROPUESTA
17.44 LO MEJOR DE LOS EMMYS®
17.47 LA CHICA DE LA CAPA ROJA
19.36 LO MEJOR DE LOS EMMYS®
19.39 ANT-MAN. EL HOMBRE HORMIGA
22.00 EL JUSTICIERO
00.17 TROYA
TCM
01.39 LA GENTE DETRÁS DE LAS PAREDES
03.29 PODER ABSOLUTO
05.37 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.21 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
07.08 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
07.34 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
08.00 LA NIÑERA
08.24 LA NIÑERA
08.47 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.34 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
10.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
10.26 LA NIÑERA
10.51 LA NIÑERA
11.14 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
12.02 HARRY ‘EL SUCIO’
13.57 OLIVER TWIST
15.47 MATILDA
18.07 KARATE KID
20.06 TANGO Y CASH
22.00 EL DEMOLEDOR
SPACE
02.12 DEAD RISING: TORRE DE CONTROL
04.13 DARKMAN. EL ROSTRO DE LA VENGANZA
06.00 LA BRÚJULA DORADA
07.34 BOURNE. EL ULTIMATUM
09.48 22 MINUTOS
11.17 LAS CRÓNICAS DE NARNIA. EL PRÍNCIPE CASPIAN
14.02 EL INVENTOR DE JUEGOS
16.19 PIRATAS DEL CARIBE - EN EL FIN DEL MUNDO
19.32 CHAPPIE
22.00 DURO DE MATAR 3. LA VENGANZA
A DÓNDE IR
CASA DEL BICENTENARIO (MENDOZA Y OLAECHEA)
+*DOMINGO 23, A LAS 18, “LA NUEVA CUMBIA” OFRECERÁ UN SHOW EN EL CICLO “RECITALES
DE SADAIC”.
TEATRO LA CASA (PASAJE SAN LORENZO Nº 2699- 2799)
* SÁBADO 29, A LAS 22, AVEMANTHRA CELEBRARÁ SUS 25 AÑOS DE TRAYECTORIA. BANDA
INVITADA: PIRÁMIDE DE PARANOIA.
* SÁBADO 6 DE OCTUBRE, A LAS 22, VULGARM SAJRAS Y VYSCERYS.
* JUEVES 11 DE OCTUBRE, LAS DIFERENCIAS Y SAPERE AURE.
* SÁBADO 13 DE OCTUBRE, A LAS 22, LOS KARANES Y BANDAS DE ROCK LOCAL.
CASA TERRAVIVA (SAN MARTÍN Y SANTA FE)
* VIERNES 28, ARIEL CAMAÑO PRESENTA ATRAPASUEÑOS. ACTUARÁN LOS NOMBRADORES
DEL ALBA, FACUNDO TORO, “DEMI” CARABAJAL, MAITE, ALEJANDRO DÍAZ, MAXI MENDIETA Y RODRI SALVATIERRA.
CASA DEL FOLCLORISTA (PARQUE AGUIRRE)
* LOS MIÉRCOLES Y VIERNES, DE 20 A 21.30, SE DICTAN CLASES DE “DANZAS FOLCLÓRICAS ARGENTINAS”, DESTINADAS A ADOLESCENTES Y ADULTOS.
MILONGA DE PLAZA LUGONES (ROCA Y AVELLANEDA)
* LOS DOMINGOS, A LAS 21, CON ENTRADA GRATUITA, LA MILONGA DE PLAZA LUGONES TE INVITA A BAILAR TANGOS Y MILONGAS.
CINES
SUNSTAR
HOTEL TRANSYLVANIA 3
(3D)
ANIMACIÓN (ATP)
17:20 (Cast)
MEGALODÓN (3D)
TERROR, CIENCIA FICCIÓN (13 años)
19:30 (Cast)
LA MONJA (2D)
TERROR (+13 AÑOS)
17:30 (Cast) 20:00 (Subt) 21:50 (cast
) 22:10 (Subt) 22:30 (Subt)
ACUSADA (2D)
DRAMA (+13 AÑOS)
17:00 (Cast) 19:30 (Cast) 22:00
(Cast)
HOTEL TRANSYLVANIA 3
(2D)
ANIMACIÓN (ATP)
16:40 (Cast)
EL JUSTICIERO 2 (2D)
ACCIÓN (+13 AÑOS)
18:00 (Cast)
TODOS LO SABEN (2D)
DRAMA (+13 AÑOS)
19:00 (Cast)
JÓVENES TITANES EN ACCIÓN
(2D)
ANIMACIÓN (ATP)
16:10 (Cast)
EL ÁNGEL (2D)
POLICIAL (+16 AÑOS)
20:25 (Cast) 22:45 (Cast)
PROGRAMACIÓN SUJETA A
MODIFICACIONES SIN PREVIO
AVISO
HÍPER LIBERTAD
EL DEPREDADOR APTA 13 CON
RESERVA ESTRENO
CASTELLANO 2D 20:15 - 22:30
SUBTITULADO 22:30 (SÓLO JUEVES)
LA CASA CON UN RELOJ EN
LAS PAREDES ESTRENO APTO
TODO PÚBLICO CON RESERVA Y
LEYENDA
CASTELLANO 2D 17:40 - 20:00
ACUSADA 2D APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 2D 22:20
LA MONJA 2D APTA 13 AÑOS C/
RESERVA
CASTELLANO 2D 18:15 - 20:30 -
22:40
SUBTITULADA 2D 22:40 - (SÓLO EL
JUEVES)
MEGALODON APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 17:30