CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 20 de septiembre de 2018

20/09/2018 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINÚA)

12.30 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 LA VENGANZA DE IFFET

17.45 UNA PARTE DE MÍ

18.45 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.30 LOS SIMPSONS

21.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE (CONTINÚA)

23.30 TODO POR MI HIJA

00.15 KARA PARA ASK

00.45 STAFF

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN


AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

18.45 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES

 

CANAL 9

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

 

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

17.30 PAKAPAKA

18.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

19.00 TPA NOTICIAS

 

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 LOS ESPECIALISTAS DEL SHOW

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 MI HERMANO ES UN CLON


CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 CIRCUITO ARGENTINA

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 PARA TODA MUJER

16.00 TICKET AL SHOW

17.00 EN ARMONIA

17.30 DE A DOS

18.00 VA DE NUEVO

18.30 SÁBADO SAGRADO

19.30 GIGANTES DEL SUD

20.30 ESTUDIO ABIERTO

21.00 EL PODIO

21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

22.30 PASIÓN POR ELTURF

23.00 DALE FERRO

 

CANAL4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE

12.30 NOTI EXPRESS PRIMERA EDICIÓN

13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD

13.30 LA FIJA

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 LIGA COMERCIAL

15.00 NUESTRO FÚTBOL

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 POLI 24

19.30 PUERTO PESCA

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL


PELÍCULAS

CINEMAX

02.53 EL PANTANO

04.41 SOBREVIVIENDO A THE POLICE

06.19 EL GIGANTE DE HIERRO

07.58 LAS MUJERES VERDADERAS TIENEN CURVAS

09.39 MÁS ALLÁ DEL CIELO

11.31 DESCENDIENTES 2. VAN A CAER

13.47 LA BAMBA

16.00 MÁS ALLÁ DEL CIELO

17.53 HOP. REBELDE SIN PASCUA

19.43 DESCENDIENTES 2. VAN A CAER

22.00 EL BARCO FANTASMA

23.45 EL LOBO DE WALL STREET


TNT

04.11 ROSARIO TIJERAS

05.01 BUZZ - SEASON 7

06.00 SOY ESPÍA

07.34 TERROR A BORDO

09.38 MAL EJEMPLO

11.36 MISS SIMPATÍA 2. ARMADA Y FABULOSA

13.53 LA ENTREGA INMEDIATA

15.34 LA PROPUESTA

17.44 LO MEJOR DE LOS EMMYS®

17.47 LA CHICA DE LA CAPA ROJA

19.36 LO MEJOR DE LOS EMMYS®

19.39 ANT-MAN. EL HOMBRE HORMIGA

22.00 EL JUSTICIERO

00.17 TROYA


TCM

01.39 LA GENTE DETRÁS DE LAS PAREDES

03.29 PODER ABSOLUTO

05.37 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.21 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

07.08 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

07.34 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

08.00 LA NIÑERA

08.24 LA NIÑERA

08.47 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.34 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

10.00 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

10.26 LA NIÑERA

10.51 LA NIÑERA

11.14 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

12.02 HARRY ‘EL SUCIO’

13.57 OLIVER TWIST

15.47 MATILDA

18.07 KARATE KID

20.06 TANGO Y CASH

22.00 EL DEMOLEDOR


SPACE

02.12 DEAD RISING: TORRE DE CONTROL

04.13 DARKMAN. EL ROSTRO DE LA VENGANZA

06.00 LA BRÚJULA DORADA

07.34 BOURNE. EL ULTIMATUM

09.48 22 MINUTOS

11.17 LAS CRÓNICAS DE NARNIA. EL PRÍNCIPE CASPIAN

14.02 EL INVENTOR DE JUEGOS

16.19 PIRATAS DEL CARIBE - EN EL FIN DEL MUNDO

19.32 CHAPPIE

22.00 DURO DE MATAR 3. LA VENGANZA


A DÓNDE IR

CASA DEL BICENTENARIO (MENDOZA Y OLAECHEA)

+*DOMINGO 23, A LAS 18, “LA NUEVA CUMBIA” OFRECERÁ UN SHOW EN EL CICLO “RECITALES

DE SADAIC”.


TEATRO LA CASA (PASAJE SAN LORENZO Nº 2699- 2799)

* SÁBADO 29, A LAS 22, AVEMANTHRA CELEBRARÁ SUS 25 AÑOS DE TRAYECTORIA. BANDA

INVITADA: PIRÁMIDE DE PARANOIA.

* SÁBADO 6 DE OCTUBRE, A LAS 22, VULGARM SAJRAS Y VYSCERYS.

* JUEVES 11 DE OCTUBRE, LAS DIFERENCIAS Y SAPERE AURE.

* SÁBADO 13 DE OCTUBRE, A LAS 22, LOS KARANES Y BANDAS DE ROCK LOCAL.


CASA TERRAVIVA (SAN MARTÍN Y SANTA FE)

* VIERNES 28, ARIEL CAMAÑO PRESENTA ATRAPASUEÑOS. ACTUARÁN LOS NOMBRADORES

DEL ALBA, FACUNDO TORO, “DEMI” CARABAJAL, MAITE, ALEJANDRO DÍAZ, MAXI MENDIETA Y RODRI SALVATIERRA.


CASA DEL FOLCLORISTA (PARQUE AGUIRRE)

* LOS MIÉRCOLES Y VIERNES, DE 20 A 21.30, SE DICTAN CLASES DE “DANZAS FOLCLÓRICAS ARGENTINAS”, DESTINADAS A ADOLESCENTES Y ADULTOS.


MILONGA DE PLAZA LUGONES (ROCA Y AVELLANEDA)

* LOS DOMINGOS, A LAS 21, CON ENTRADA GRATUITA, LA MILONGA DE PLAZA LUGONES TE INVITA A BAILAR TANGOS Y MILONGAS.


CINES

SUNSTAR

HOTEL TRANSYLVANIA 3

(3D)

ANIMACIÓN (ATP)

17:20 (Cast)

MEGALODÓN (3D)

TERROR, CIENCIA FICCIÓN (13 años)

19:30 (Cast)

LA MONJA (2D)

TERROR (+13 AÑOS)

17:30 (Cast) 20:00 (Subt) 21:50 (cast

) 22:10 (Subt) 22:30 (Subt)

ACUSADA (2D)

DRAMA (+13 AÑOS)

17:00 (Cast) 19:30 (Cast) 22:00

(Cast)

HOTEL TRANSYLVANIA 3

(2D)

ANIMACIÓN (ATP)

16:40 (Cast)

EL JUSTICIERO 2 (2D)

ACCIÓN (+13 AÑOS)

18:00 (Cast)

TODOS LO SABEN (2D)

DRAMA (+13 AÑOS)

19:00 (Cast)

JÓVENES TITANES EN ACCIÓN

(2D)

ANIMACIÓN (ATP)

16:10 (Cast)

EL ÁNGEL (2D)

POLICIAL (+16 AÑOS)

20:25 (Cast) 22:45 (Cast)

PROGRAMACIÓN SUJETA A

MODIFICACIONES SIN PREVIO

AVISO

HÍPER LIBERTAD

EL DEPREDADOR APTA 13 CON

RESERVA ESTRENO

CASTELLANO 2D 20:15 - 22:30

SUBTITULADO 22:30 (SÓLO JUEVES)

LA CASA CON UN RELOJ EN

LAS PAREDES ESTRENO APTO

TODO PÚBLICO CON RESERVA Y

LEYENDA

CASTELLANO 2D 17:40 - 20:00

ACUSADA 2D APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D 22:20

LA MONJA 2D APTA 13 AÑOS C/

RESERVA

CASTELLANO 2D 18:15 - 20:30 -

22:40

SUBTITULADA 2D 22:40 - (SÓLO EL

JUEVES)

MEGALODON APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:30


 
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