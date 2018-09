FÚNEBRES | 20 de septiembre de 2018

20/09/2018 -

FALLECIMIENTOS

Cintya Daniela Aranda

Héctor Antonio Frías

Irma Zulema Leguizamón (La Banda)

Juana Rosa Díaz (La Banda)

Francisca Aideé Díaz

Juan Tomás Arce

Stella Beatriz Atía de Campos

Carlos León Díaz

Carlos Alberto Cortez

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ARANDA, CINTYA DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/18|. "Yo soy el camino, la verdad y la vida, el que cree en mi, aunque muera vivirá y todo el que vive y cree en mi no morirá jamás". Su esposo Ramón Esteban Díaz, sus hijitas Zue y Ari, sus padres Daniel Aranda y Sandra Chávez, sus hermanos, su madre pol., Patricia López y demás familiares, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

ARANDA, CINTYA DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/18|. Querido Cuca: nada debe haber ni siquiera parecido al dolor de perder un hijo. Entonces te acompañaremos en silencio y le pediremos a Dios que te de fuerzas para seguir adelante. Tus amigos del Club Atlético 504, participan con profundo dolor el fallecimiento de su hija Cintya Aranda. Elevan oraciones en su memoria.

ARCE, JUAN TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/18|. Sus hijos Olga, Gladis, Tona, Tere, Estela, Marcela, Nancy y Richard, nietos y bisnietos participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en elc ementerio de Árraga. Ceremonial. Exequias y Tanatopraxia realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

CORTEZ, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/18|. Su esposa Nelida E. Pogonza, sus hijos Hilda, Silvia, Mely, Liliana, Soledad, Diego, Rita, Carlos, Hector y Rolando, hijo pol. Marcelo, Eduardo, Walter, Jose, Fabiana, Paula, Sandra, Marcela, Julio, Daniel, nietos, bisnietos, hermanos, sobrinos, hnos. politicos y demas familiares, participan su fallecimiento, sus restos seran inhumados hoy a las 16 hs. cementerio Los Flores. C. de duelo C. 104 Nº 2921. Bº Borges. EMPRESA SANTIAGO.

DÍAZ, CARLOS LEÓN (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/18|. Su hermana Rosa Díaz, su hermano político Eduardo Santillán, sus sobrinos Luis, Ramón, Ariel, Leandro Santillán, sus nietos Marisol, Melina, Maciel, Maximo, Mia, Malena, Luna, Irina, sobrinos politicos Griselda, Mariana, Melina, Maria y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 11 hs. en el cementerio La Piedad. Servicio Realizado por COCHERÍA NORTE - La Plata 162 - Tel. 4219787.

DÍAZ, FRANCISCA AIDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/18|. Sus hijos Zulema, Marta, Maria Rosa, Sara, Susana, Aide, Luis, Norma, hijos politicos, nietos, bisnietos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 9 horas en el cementerio La Puerta. Cob Mutual Santiagueña servicio realizado por COCHERIA NORTE La Plata 162. Tel. 421-9787.

DÍAZ, FRANCISCA AIDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/18|. Su hija Silvia Susana Díaz, sus nietos, nietos políticos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

FRÍAS, HÉCTOR ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/18|. Su esposa Ramona Barrionuevo, sus hijos Kike, María, Maxi y Hernán y nietos Mili, Juliana, Agustín, Thiago, Josefina, Benicio y Gerónimo participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

FRÍAS, HÉCTOR ANTONIO (q.e.p.d.) Fallecó el 19/9/18|. Su hermano José Frías y Liliana Pereyra, sus sobrinos Juan José, Rodrigo y Lucas Frías, participan con mucho dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

FRÍAS, HÉCTOR ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/18|. Los compañeros de su hijo Hernán del Honorable Concejo Deliberante: Graciela, Elena, Mirian, Silvia, Pía, Ana María, Mario, Andrés, Tomy y Omar participan con dolor su fallecimiento.

FRÍAS, HÉCTOR ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/18|. Personal de maestranza del Honorable Concejo Deliberante participa con dolor el fallecimiento del padre de nuestro compañero Hernán y elevan oraciones en su memoria.

LEDESMA DE GALVÁN, CATALINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/18|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Margarita Elena Archetti e hijos, participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su muy querida amiga CPN Norma Galván de Messad y acompañan a su hijo Agustín, Susy y demás familiares en estos momentos de dolor. Rogando al Altísimo les dé pronta resignación y consuelo. Elevan oraciones en su memoria.

LÓPEZ SALOMÓN, ADAN HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/18|. "Bienaventurados los de corazon limpio porque ellos gozaran de la Gloria del Señor". Miguel Canllo y su esposa Maria Inés Fiad y sus hijos Valentina y Juan Francisco, participan con mucho dolor su fallecimiento.

LÓPEZ SALOMÓN, ADAN HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/18|. Bochi Navarro y su Sra. Maria Adela, participan con mucho dolor la partida de su vecino y amigo Adan, Ruegan oraciones por su eterno descanso.

LÓPEZ SALOMÓN, ADAN HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/18|. "Nadie muere mientras vive en el corazón de los que amó". Los Colegas de su hermana Maria Marta, del Colegio Fundación Cultural " La Brasa ", Rosy Saad, Marita Beltrán, Sole Ibáñez Berzero, Ariel Sánchez y Pablo Rodriguez Zabalza, participan su fallecimiento y acompañan a su flia., en el dolor, ruegan oraciones en su memoria.

LÓPEZ SALOMÓN, ADAN HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/18|. Alejandro Ludueña, sus hijos Florencia y Marcos y su nietita Alma, participan con mucho dolor la partida del gran amigo Adancito. Rogamos oraciones en su querida memoria.

LÓPEZ SALOMÓN, ADAN HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/18|. José Isa Assan, Delia León de Assan acompañan en el dolor a su madre Nené y flia. Elevan oraciones en su memoria.

LÓPEZ SALOMÓN, ADAN HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/18|. El grupo de amigos "Juntos en la vida" participan con profundo dolor el fallecimiento del hijo de nuestra amiga Nené. Elevan oraciones en su memoria.

LÓPEZ SALOMÓN, ADAN HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/18|. Nené Salomón, Querida amiga no tengo las palabras que te den el consuelo ante tan irreparable e inesperada pérdida. Solo oraciones para que el Dios Misericordioso te guie y te acompañe en estos momentos. Rogamos por el descanso en paz de Adan. Mabel Navarro de Nader y sus hijos.

LÓPEZ SALOMÓN, ADAN HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/18|. Pepe González amigo y vecino de su tía Sra. Norma Salomón de Berraondo, participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva plegarias al Altísimo por su eterno descanso.

LÓPEZ SALOMÓN, ADAN HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/18|. Victoria Salomón de Canllo, sus hijos Elizabeth y Jorge, hijo político Juan Roberto Montoto participan su partida al reino celestial y ruegan al Señor darles cristiana resignación a Nene y demás familia. Ruegan oraciones en su querida memoria.

LÓPEZ SALOMÓN, ADAN HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/18|. Juan Roberto Montoto, María Elizabeth Canllo de Montoto y flia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la flia en tan irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su querida memoria.

MAIDANA, ROSA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/18|. "No llores si me amas... Si conocieras el Don de Dios y lo que es el Cielo...Enjuga tu llanto y no llores si me amas". Personal directivos, docentes, no docentes, Gabinetistas, profesores y administrativos del Centro Marisa Wagner, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

MAIDANA, ROSA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/18|. " Bienaventurados los mansos, porque ellos recibiran la tierra por heredad". Sus compañeras turno tarde del Centro Marisa Wagner: Ramonita, Lucia, Ramona, Mercedes, Daniela, Dante, Manuel y Antonio, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

PÉREZ, JUAN BAUTISTA (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/18|. Su esposa Rosa, sus hijos Juanjo, Claudio y Daniela, hijos políticos Raúl y Verónica, nietos Nico, Agustin, Milagro y Virginia, participan con profundo dolor su fallecimiento, ruegan oraciones en su memoria. Vivirás por siempre en nuestros corazones.

PÉREZ, JUAN BAUTISTA (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/18|. Norma Rafael de Anahuate e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan al Altísimo paz para su alma y consuelo para sus seres queridos.

PÉREZ, JUAN BAUTISTA (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/18|. Cuñado, vivirás en el recuerdo de nuestros corazones por siempre.Tu cuñado Ing. Luis Alberto Juárez y flia. participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

PÉREZ, JUAN BAUTISTA (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/18|. Gracias por el cariño que nos brindaste. Tu cuñado Miguel, Mechy y tus sobrinos Rocio y Enzo, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

DÍAZ, JUANA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/18|. Sus hijos, hijos politicos y nietos, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. NORTE SERV. SOCIALES. Laprida 383.

JUGO, OLGA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/18|. ''Que el Señor ilumine el camino que empiezas a recorrer, donde reina la paz, y el descanso eterno''. Ana María Morales de Gorrini y flia acompañan con cariño a sus seres queridos. Rogando oraciones en su memoria.

LEGUIZAMÓN, IRMA ZULEMA (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/18|. Su esposo Carlos Alberto Saavedra, sus hijos Carlos, Zulma, Dahiana, Rodrigo y demas familiares part. su fallec. sus restos seran inhum. hoy a las 11 hs. en el cement. La Misericordia. NORTE SERV. SOCIALES Laprida 383.

AGUILAR, ROBERTO ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. Vecinos de la calle Moreno y Quintana, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

CORREA DE LEDESMA, EMILCIA TRINIDAD (Puchy) (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/18|. Querida hermana; vivirás en nuestros corazones, tus enseñanzas nos guiarán por siempre. Te extrañamos. Tus hermanos, esposo, hijos, nietos, sobrinos, primos y demás fliares. invitamos a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en iglesia La Merced, al cumplirse un mes de su partida al encuentro con el Señor. Ruegan una oración en su querida memoria.

GASTAMINZA, RENÉ ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/17|. Su esposa Victoria Teodori Buini de Gastaminza y sus hijos María de las Mercedes, Gabriela Susana y Manuel Gastaminza conmemorarán el año de su fallecimiento celebrando una misa en la Catedral local el día 20 de setiembre de 2018 a las 20.30 hs.

KURIGER, RAÚL JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/14|. Papi, a cuatro años de tu partida a la Casa del Señor, grande es el dolor que nos invade, solo el recuerdo de momentos compartidos nos dan fuerzas para continuar. Tu esposa, hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos invitan a la misa a realizarse hoy a las 20,30 hs. en iglesia La Merced.

LÓPEZ DE GEREZ, LIDIA DEL VALLE (Pocha) (q.e.p.d.) Falleció el 14/7/18|. "Volverás a encontrar mi corazón.Volverás a encontrar mi ternura acentuada. Enjuga tus lágrimas y no llores si me amas". Sus hijos Mary, Carlos, Belkys y Monchy y sus respectivas familias, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la iglesia San José del Bº Belgrano, al cumplirse un nuevo aniversario de su natalicio y 2 meses de su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

MAIDANA, DELIA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/18|. La muerte no es nada. (San Agustin). La muerte no es nada yo solo me he ido a la habitacion de al lado. Yo soy, yo, tú eres tú. Lo que éramos el uno para el otro, lo seguimos siendo. Llámame por el nombre que me has llamado siempre, háblame como siempre lo has hecho. No lo hagas con un tono diferente de manera solemne o triste. Sigue riéndote de lo que nos hacía reír juntos. Que se pronuncie mi nombre en casa como siempre lo ha sido. Sin énfasis ninguno, sin rastros de sombra. La vida es lo que siempre ha sido. El hilo no está cortado ¿Porqué estaría yo fuera de tu mente, simplemente porque estoy fuera de tu vista? Te espero...No estoy lejos. Justo del otro lado del camino... Ves todo va bien. Volverás a encontrar mi corazón. Volverás a encontrar mi ternura acentuada. Enjuaga tus lágrimas y no llores si me amas. Sus padres: Elena Jaimes y Enrique Torán, su hijo Bautista, sus hermanos y demás familiares, agradecen las condolencias recibidas e invitan a la misa por cumplirse los nueve dias de su fallecimiento a realizarse el 20/9 a las 20.30 hs. en la iglesia Catedral.

PERALTA, RENÉ ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/6/18|. El tiempo pasa y todavía nos parece que todo es un sueño del que quisiéramos despertar y que todo vuelva a ser como antes. Ayúdanos a seguir en este difícil camino. Su esposa Angela Muratore, sus hijos René Javier, Martin Alejandro y María Belén, hija pol. Stefani Witte, nietos Lautaro y Lisandro, invitan a la misa hoy a las 20 en la Parroquia San José de Belgrano al cumplirse tres meses de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

VILLARROEL, CARMEN /(Mercy) (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/16|. Un año más que seguimos teniéndote en nuestra mente, en nuestro corazón, un año más que estás ausente físicamente, un año más que el dolor no pasa, un año más que te buscamos en cada rincón de la casa, un año más que duele el alma por no tenerte, quedaron en el camino tantos momentos por vivir, solo el saber que ya no sufres y estás en los brazos amorosos de Jesús, donde ya no hay dolor es un consuelo para todos los que te amamos. Descansa en paz hija querida. Tu padre Ángel Villarroel, tu hna. Ely, tus hijos Martin y Melissa, tu sobrina Carla, tu esposo Felipe, hijos políticos Noelia, Emanuel, tu cuñado Carlos, tu nieta Eluney invitan a la misa en la Pquia. Sagrado Corazón de Jesús a las 20 hs al cumplirse 2 años de su partida al reino de los cielos.

GÓMEZ ABRAM, ANTONIO ING. (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/18|. Su esposa Lía Irén Bertuzzi, sus hijos Fernando y Javier, sus nietos Agustín y Valentín, agradecen a quienes los acompañaron en tan dolorosa pérdida e invitan a la misa que se oficiará hoy jueves 20/09/18 en la parroquia Cristo Rey a las 20 hs. Que el Señor los bendiga.

GÓMEZ ABRAM, ANTONIO ING. (RULY) (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/18|. Sus hermanos Carlos A. Gómez Abram, Alcira Ma. Eugenia Truol R. de Gómez Abram, sobrinos María Eugenia, María Gabriela Gomez Truol y Dario Elías Cesoni y sus respectivas familias, agradecen las atenciones recibidas con motivo de su fallecimiento e invitan a la misa en su querida memoria se oficiará hoy a las 20 hs en la parroquia de Cristo Rey. Eternamente agradecidos.

ORDOÑEZ DE CAMPOS, BETY (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/18|. Su esposo, hijos y nietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la parroquia Santiago Apóstol, al cumplirse los nueve días de su fallecimiento, para rogar por el eterno descanso de su alma.

CORONEL, RAÚL OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/17|. "Vives en nosotros con el amor y enseñanzas que nos brindaste". Su esposa Noemí T. Galeano, sus hijos Cecilia Noemí, Raúl Agustín, Macos Fernando, Leonardo Rafael y Leandro Valentín Coronel, invitan a la misa que se realizará el día 20/9/18 a las 19 hs, en la parroquia Nuestra Sra. del Carmen de Los Telares, al cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

AYUNTA, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 10/9/18|. Los amigos de su hijo Jorge Bustos: Diaz Walter, Gomez Sandra y Diaz Luciana invitan al responso que se oficiará hoy a las 18 en el cementerio de Árraga. Elevan oraciones e3n su memoria.