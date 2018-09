Varias ligas no tendrían equipos

20/09/2018 -

El próximo 15 de octubre vencerá el plazo del Consejo Federal para que las Ligas presenten la documentación requerida en cuanto al flamante Torneo Regional Federal Amateur, que reemplazará al ex Federal C. Se trata de una homologación que exige el Consejo Federal. Hasta el momento, de las ligas de nuestra provincia, solamente la de Las Termas completó los requisitos. A la Liga Santiagueña le falta enviar la personería jurídica de algunos clubes. En tanto, las ligas de Añatuya, Frías, Monte Quemado, Quimilí y El Bobadal aún no enviaron documentación.